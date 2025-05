La nuova malta strutturale di Mapei a emissioni di CO₂ compensate

La gamma Planitop Rasa&Ripara di Mapei si amplia con una nuova soluzione: Planitop Rasa&Ripara R4 Extra Zero, per il ripristino e la rasatura del calcestruzzo, a emissioni di CO2 interamente compensate.

Planitop Rasa&Ripara R4 Extra Zero è una malta cementizia tissotropica fibrorinforzata a presa semi-rapida e ritiro compensato. Si applica con facilità, offre un’ottima adesione al calcestruzzo e indurisce senza subire ritiri, garantendo così risultati stabili e duraturi anche su superfici estese.

Grazie alla sua formulazione, la malta offre un’elevata resistenza alle fessurazioni garantendo una maggiore durabilità degli interventi. La presa semi-rapida permette tempi di lavorazione più lunghi, rendendola ideale anche per applicazioni durante le stagioni calde. Inoltre, assicura una finitura liscia e uniforme, pronta per essere pitturata senza bisogno di ulteriori lavorazioni.

Planitop Rasa&Ripara R4 Extra Zero garantisce la tutela della salute di operatori e utilizzatori finali perché contiene bassissime emissioni di VOC ed è certificato EC1 Plus. Il suo impiego contribuisce all’ottenimento di crediti LEED in ambito edilizio.

Con Planitop Rasa&Ripara R4 Extra Zero, Mapei arricchisce così l’offerta della linea Zero: oltre 200 prodotti le cui emissioni di CO₂ sono interamente compensate tramite l’acquisto di crediti di carbonio certificati per supportare progetti di protezione delle foreste.