Sareste sorpresi a sapere che i distributori del Sud hanno performato meglio della media nazionale della categoria? Lo ha scoperto il Centro Studi YouTrade ed è uno dei risultati che presenterà al III Convegno YouTrade Sud in programma il 15-16 maggio a Lamezia Terme ( Programma – Iscrizioni ).

L’analisi sulla distribuzione al Sud, con la classifica Top 100 delle aziende che vendono materiali per edilizia è anticipata sul nuovo numero di YouTrade, che offre anche una panoramica dei temi che saranno trattati durante la giornata di lavori che si terrà al T Hotel Lamezia.

Un abstract degli interventi e il programma esteso della giornata sono uno dei tanti contenuti interessanti pubblicati sulla rivista realizzata da Virginia Gambino Editore.

Un altro servizio che interesserà i distributori riguarda il Dossier Multipoint, con le schede, le interviste e l’analisi sulle aziende che gestiscono più punti vendita. Un approfondimento che scandaglia le strategie delle realtà maggiori tra le rivendite, oltre a fotografare lo stato di salute della categoria.

Sono molti gli articoli che rendono questo numero di YouTrade particolarmente interessante. Per esempio, archiviata l’edizione del Salone del Mobile 2025, la rivista leader della distribuzione edile traccia un bilancio con i trend emersi durante la Design Week, con un focus sulle iniziative di molte aziende che hanno partecipato. P

otrà interessare chi tra i rivenditori si è affacciato sul canale online anche l’articolo che punta il faro sulla customer experience, un aspetto fondamentale per la fidelizzazione del cliente e che, con la omnicanalità, aumenta le opportunità per il commercio (ma anche le insidie).

Infine, tra i tanti articoli di questo maxi numero di YouTrade, non vanno dimenticati i servizi speciali. Quello dedicato ai sistemi a secco, per esempio, riporta l’inedita classifica dei cartongessisti. Altri approfondimenti, inoltre, sono quelli focalizzati su controtelai per porte a scomparsa e libero servizio.

Insomma, un numero speciale di YouTrade assolutamente da non perdere.

SFOGLIA LA RIVISTA