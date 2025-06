Kio, i chiusini in materiale composito leggeri, robusti e sostenibili

La gamma di chiusini Kio offre una vasta proposta, personalizzabile con loghi. Le soluzioni, realizzate in materiale Kinext, pesano circa il 70% in meno dei corrispettivi in ghisa, facilitando movimentazione e installazione nei cantieri.

Resistenza meccanica in funzione della zona d’impiego, dimensione della luce di passaggio e durata nel tempo (da valutare anche in base agli sbalzi di temperatura e la frequenza di passaggio dei mezzi veicolari), sono i requisiti fondamentali da prendere in considerazione nella scelta di un chiusino, cioè l’elemento a copertura dei pozzetti.

Industrie Polieco, azienda specializzata nella produzione di cavidotti, tubi corrugati e pozzetti in polietilene, ha ideato Kio, chiusino stradale realizzato in materiale composito Kinext che offre numerosi vantaggi in termini di robustezza, praticità e sostenibilità.

Solido e resistente

Il materiale composito Kinext è estremamente solido e resistente, pur mantenendo una elevata leggerezza.

I chiusini in Kinext pesano circa il 70% in meno rispetto a quelli tradizionali, il che si traduce in una maggiore facilità di movimentazione e installazione nei cantieri. Questo non solo riduce i tempi e i costi di manodopera, ma anche le spese legate al trasporto e alla manutenzione.

Un altro aspetto importante è il ridotto impatto ambientale: grazie al suo peso contenuto e alla natura del materiale, Kio contribuisce alla diminuzione delle emissioni di CO 2 lungo tutto il ciclo di vita del prodotto.

Inoltre, il materiale composito aiuta a ridurre il rumore generato dal traffico stradale, migliorando così il comfort acustico nelle aree urbane.

Non teme il traffico

Il chiusino Kio è studiato per essere installato in zone di traffico veicolare e pedonale. La non conducibilità elettrica del Kinext garantisce una maggiore sicurezza per i pedoni, riducendo il rischio di dispersioni elettriche.

Inoltre, la resistenza ai furti e agli atti vandalici rende la soluzione Polieco ideale per ambienti pubblici e privati.

La gamma Kio offre una vasta proposta di chiusini, personalizzabili con loghi per adattarsi al meglio all’ambiente in cui vengono installati: si va dal modello Kio 15KN per aree pedonali e ciclabili a Kio D400, perfetto per strade trafficate, passando per soluzioni intermedie come i modelli B125 e C250.

Sono incluse anche soluzioni speciali come la Griglia Concava Kio, studiata per il drenaggio delle acque meteoriche, e Kio Trench, un chiusino modulare per zone fieristiche, aree di servizio e industriali.

di Sara Giusti