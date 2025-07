Kaeser Compressori celebra 40 anni di attività in Italia

Kaeser Compressori, filiale italiana del gruppo tedesco Kaeser Kompressoren, celebra i suoi primi 40 anni di attività nel nostro Paese.

Fondata nel 1985 e con sede a Cernusco sul Naviglio (Milano), Kaeser Compressori è specializzata nella produzione di sistemi ad aria compressa professionale. Con un fatturato superiore a 80 milioni di euro nel 2024 e un organico stabile di 160 dipendenti, l’azienda ha registrato negli ultimi dieci anni una crescita media annua del 10% (CAGR).

Attualmente, la presenza di Kaeser Compressori in Italia si sviluppa su una presenza capillare di filiali locali dirette (Kaeser Center), una rete di distributori esclusivi (Kaeser Point) e centinaia di dealer.

«Il nostro anniversario rappresenta non solo un traguardo importante, ma anche una conferma della solidità di un orientamento strategico di lungo periodo. Guardiamo al futuro con ambizione, puntando sull’efficienza energetica, l’ampliamento della rete di distribuzione e una sempre maggiore attenzione alla formazione tecnica e alla digitalizzazione. Kaeser Compressori continua a crescere affidandosi a un modello d’impresa che coniuga innovazione tecnologica e responsabilità ambientale», dichiara Giovanni Micaglio, amministratore delegato di Kaeser Compressori.

Ampliamento dell’offerta dei sistemi ad aria compressa

Il piano di sviluppo di Kaeser Compressori si focalizza sull’innovazione dei servizi e su un programma strategico di ampliamento dell’offerta dei sistemi ad aria compressa professionale per rispondere in modo mirato alle esigenze di aziende di ogni dimensione, per ciascun segmento produttivo.

Nei contesti artigianali e manifatturieri di piccole dimensioni, l’aria compressa è elemento integrante dei processi produttivi: dalla carpenteria metallica alle carrozzerie, dai caseifici ai panifici, fino a falegnamerie e officine meccaniche, dove è essenziale per utensili pneumatici, verniciatura e pulizia.

Le imprese di media dimensione, invece, impiegano l’aria compressa in modo più articolato: nei settori tessile, plastico, farmaceutico e metalmeccanico, viene utilizzata per automatizzare processi, garantire la movimentazione sicura dei materiali e mantenere elevati standard qualitativi. Anche le industrie ceramiche, cartarie e del vetro fanno ampio uso di sistemi pneumatici per la produzione e il controllo.

Infine, le grandi corporation rappresentano i maggiori utilizzatori, con impianti centralizzati e infrastrutture complesse. Dall’automotive alla siderurgia, dalla chimica alla grande industria alimentare e farmaceutica, l’aria compressa è impiegata in un’ampia gamma di applicazioni: dal confezionamento al controllo qualità, dalla movimentazione al raffreddamento industriale.

Monitoraggio in tempo reale dei consumi

L’azienda sta investendo da un lato nell’introduzione di tecnologie digitali avanzate per il monitoraggio in tempo reale dei consumi energetici, con l’obiettivo di ridurre i costi operativi dei clienti, dall’altro nello sviluppo di percorsi formativi finalizzati a potenziare le competenze tecniche degli operatori del settore e a consolidare il know-how professionale.

A supporto di questa visione, Kaeser Compressori ha implementato il controller SAM 4.0, una piattaforma intelligente che consente di monitorare e ottimizzare in tempo reale le prestazioni degli impianti, finalizzato alla massima performance e a una gestione più sostenibile e ad alta efficienza dell’aria compressa.

Kaeser Compressori e la sostenibilità

La sostenibilità rappresenta un pilastro nella linea di indirizzo di Kaeser Compressori, che si impegna concretamente nella transizione verso un modello industriale a basso impatto ambientale.

L’azienda orienta le proprie attività verso il risparmio energetico, la neutralità climatica e la tutela dell’ambiente, in coerenza con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.

In questo contesto si inserisce l’adozione di un Sistema di Gestione Integrato (IMS) conforme agli standard internazionali ISO 9001, 14001, 50001 e 45001, a garanzia della qualità, dell’efficienza energetica e della sicurezza sul lavoro.