Isolmant: l’isolamento acustico è anche rispettoso dell’ambiente

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente 2025 (5 giugno), Isolmant promuove una iniziativa, della durata di un mese, che avrà come focus i prodotti Isolmant Underspecial Classic e Isolmant IsolGypsum Special.

Per tutti gli ordini di questi due prodotti durante il periodo dell’iniziativa (5 giugno – 5 luglio 2025) verrà fornita la versione con polietilene Fossil Free al posto delle versioni tradizionali.

L’iniziativa verrà presentata il 29 maggio 2025 all’interno del webinar IsolTips dedicato: «Isolmant | Un mese per la terra: la sostenibilità incontra il comfort acustico. Protocolli ambientali e soluzioni fossil free».

«Vogliamo sottolineare quanto sia importante che ognuno di noi si faccia carico di azioni concrete per contribuire alla salute del nostro pianeta. La sostenibilità richiede l’investimento di molte energie. Attraverso la Ricerca & Sviluppo abbiamo dato vita a materiali bio based che hanno le stesse identiche caratteristiche tecniche e prestazionali dei prodotti tradizionali, ma è chiaro che siano più costosi, e lo saranno fino a quando non saranno veramente diffusi nel mercato. Con questa iniziativa ci facciamo carico per un mese di questo costo, perché il nostro impegno verso la sostenibilità sia ancora più concreto», spiega il Ceo di Tecnasfalti, Eugenio Canni Ferrari.

Isolamento acustico sostenibile

Entro il 2034 il green building registrerà ricavi superiori a 1.000 miliardi nel mondo (fonte Precedence Research 2024) e, secondo il World Green Building Council, le infrastrutture e gli edifici punteranno a dimezzare del 40% le emissioni di carbonio entro il 2030 e del 100% entro il 2050.

La scelta di materiali sostenibili, ecologici e biocompatibili, anche quando si tratta dell’isolamento acustico, è cruciale. Per questo Isolmant da tempo si è dotata del protocollo di sviluppo sostenibile Green Planet.

Green Planet è un codice di condotta interno impattante sulla catena del valore di prodotto e di processo, dalla riduzione dell’impronta ecologica all’etica d’impresa, fino alla responsabilità sociale.

A livello di salubrità, l’azienda è dotata di certificazioni come

ReMade in Italy , che attesta la quantità di materiale riciclato presente nei prodotti;

, che attesta la quantità di materiale riciclato presente nei prodotti; Air Comfort Gold by Eurofin , che certifica che il prodotto soddisfi i requisiti di basse emissioni VOC richiesti dal mercato;

, che certifica che il prodotto soddisfi i requisiti di basse emissioni VOC richiesti dal mercato; Blue Angel, ecolabel tedesca tra le più riconosciute a livello europeo, che definisce standard rigorosi per la selezione di prodotti dai requisiti elevati in termini di sostenibilità e performance.

Isolmant ha inoltre introdotto sul mercato una schiuma di polietilene reticolata a base biologica da fonti di derivazione Fossil Free certificata ISCC Plus sulla catena produttiva.

In accordo con quanto previsto dall’Agenda 2030, con questo materiale l’azienda si impegna a offrire il proprio contributo concreto allo sviluppo della bioeconomia nel settore edile, garantendo le stesse qualità tecniche, prestazionali e di durabilità dei prodotti creati a base fossile.