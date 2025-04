Isolamento e massimo comfort con i sistemi a cappotto termico Thermocap

Il risparmio energetico e il comfort termico all’interno degli edifici sono temi di primaria importanza. Il sistema di isolamento a cappotto risponde a queste esigenze contribuendo efficacemente alla diminuzione dei consumi energetici attraverso la riduzione della trasmittanza delle superfici opache verticali.

In questo contesto CAP Arreghini ha messo a punto i sistemi di isolamento di sistemi a cappotto Thermocap, studiati sia per edifici di nuova costruzione, sia per interventi di ristrutturazione o ripristino, come la risoluzione di problemi legati a fessurazioni strutturali o infiltrazioni d’acqua.

Benessere tutto l’anno

I sistemi a cappotto Thermocap garantiscono benessere abitativo durante tutto l’anno: d’inverno, proteggono dal freddo e in estate schermano dal calore, assicurando anche un adeguato isolamento acustico e una protezione efficace delle facciate.

Sfruttando l’inerzia termica della struttura e il potere coibente del pannello isolante, il sistema a cappotto consente di non disperdere verso l’esterno il calore accumulato dalle pareti durante il funzionamento dell’impianto di riscaldamento. Il calore rimane invece all’interno della struttura, che funge da serbatoio termico, consentendo di ottenere stabilità termoigrometrica e un comfort costante.

La temperatura interna rimane stabile anche con un utilizzo intermittente del riscaldamento, permettendo di conseguire un notevole risparmio energetico, che si traduce in un risparmio economico in bolletta.

Il minor utilizzo di combustibile comporta inoltre una riduzione delle emissioni di Co2, contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente.

Niente ponti termici

La continuità dell’isolamento garantita dai sistemi a cappotto Thermocap elimina i ponti termici, riducendo le dispersioni di calore, e previene la formazione della condensa interna, spesso causa della muffa.

Al benessere termico, si aggiunge anche il comfort acustico: i pannelli isolanti forniscono una barriera contro i rumori esterni, per un’abitazione più silenziosa.

Inoltre, il sistema consente una riduzione dei movimenti interstrutturali, assicurando minori sollecitazioni e deformazioni della struttura.

Per progettisti e clienti CAP Arreghini offre assistenza tecnica, fornendo supporto durante la pianificazione e l’applicazione del sistema a cappotto Thermocap in cantiere.

Le schede tecniche aggiornate, i cicli applicativi e le indicazioni d’uso sono disponibili sul sito ufficiale dell’azienda.

Gamma Thermocap

Thermocap è la gamma di sistemi di isolamento a cappotto studiati da Cap Arreghini conformi agli standard Etag 004. La gamma si compone di: 1 di 4 Thermocap , sistema certificato E ta mediante utilizzo di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (E ps ) e pannelli in polistirene espanso sinterizzato (E ps ) composito in grafite;

Thermocap S1 , sistema economico e facile da applicare, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (E ps );

Thermocap S2 , sistema con prestazioni termiche avanzate grazie ai pannelli in grafite, che aumentano l’isolamento termico anche a basse densità;

Thermocap S3 , sistema con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (E ps ) arricchiti con grafite, per un miglior isolamento termico;

Thermocap S4 , sistema con pannelli in E ps additivati con grafite e trattati in superficie per evitare deformazioni dovute all’assorbimento di calore;

Thermocap S5, sistema minerale in lana di roccia, garantisce alta traspirabilità, resistente al fuoco e con proprietà fonoassorbenti, ideale per la sicurezza e il comfort acustico.

di Sara Giusti