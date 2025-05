Innovazione e sostenibilità con la bioedilizia prefabbricata in legno Vass

Nata dall’esperienza di rivenditori edili, Vass ha saputo trasformare la passione per il legno in un’attività specializzata nella bioedilizia prefabbricata, con un occhio di riguardo alla sostenibilità e all’innovazione.

Con sede a Torino e un cuore produttivo a Busca, in provincia di Cuneo, l’azienda si è affermata come punto di riferimento nel Nord-Ovest Italia, offrendo soluzioni abitative e strutturali all’avanguardia.

Tutte le fasi

«La forza di Vass risiede nella capacità di accompagnare il cliente in ogni fase del progetto, dalla consulenza iniziale alla realizzazione finale, con un’attenzione particolare alla formazione e alla divulgazione delle potenzialità del legno», racconta Walter Ravetto, tecnico di Vass.

«L’azienda si rivolge principalmente a imprese edili, spesso intimorite dalla complessità della materia, offrendo corsi di formazione e un supporto tecnico costante, in collaborazione con i fornitori, per garantire la corretta applicazione delle tecniche costruttive e la valorizzazione delle qualità del legno.

La progettazione è il fulcro dell’attività di Vass, che collabora strettamente con architetti e interior designer per adattare i progetti alle specifiche esigenze del legno, un materiale vivo e sensibile all’umidità.

L’azienda si è specializzata nelle sopraelevazioni, sfruttando la leggerezza e la resistenza del legno per interventi su edifici esistenti, e nella realizzazione di strutture a telaio e case in bioedilizia, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’efficienza energetica.

L’impegno di Vass per l’ambiente si traduce in scelte concrete, come l’utilizzo di legno certificato Pefc (ovvero dal bosco al cantiere), la riduzione degli scarti attraverso la collaborazione con aziende di pellet, e l’investimento in fonti di energia rinnovabile, come il fotovoltaico.

L’azienda è inoltre in fase di acquisizione della certificazione Sale, un sistema di affidabilità che garantisce la tracciabilità e la qualità del legno in edilizia».

Macchinari al top

L’innovazione tecnologica è un altro pilastro fondamentale per Vass, che investe in macchinari all’avanguardia per ottimizzare la produzione e la gestione del magazzino.

L’azienda privilegia l’utilizzo di materiali eco-friendly, come isolanti in canapa e fibre di legno, e del legno lamellare, un prodotto performante e sostenibile, in grado di garantire elevate prestazioni termiche e acustiche.

«Vass ha chiuso l’anno precedente con risultati positivi e prevediamo una crescita nel corrente anno, grazie a importanti commesse nel settore dell’edilizia scolastica, realizzate anche attraverso il Pnrr, e nel settore residenziale, con la realizzazione di studentati e attici.

La maggior parte delle nuove commesse arriva tramite passaparola, un segno tangibile della qualità del lavoro svolto e della soddisfazione dei clienti, che riconoscono in Vass un partner affidabile e competente, capace di trasformare le loro idee in realtà».

di Alice Fugazza