Inaugurato il Pala BigMat a Firenze

«Oltre agli eventi sportivi, il Pala BigMat ospiterà anche eventi del Gruppo BigMat, probabilmente già in occasione del BigMarket 2026. Per dare visibilità al nostro marchio intendiamo, inoltre, avviare nuove sponsorizzazioni in ambito sportivo: ne saprete di più al BigMarket del prossimo anno», anticipa Cerbai.

Sul palco della cerimonia d’inaugurazione del Pala BigMat è intervenuto anche Elio Sità, vicepresidente FIPAV e Presidente de Il Bisonte Azzurra Volley Firenze.

«Pala Wanny assume la titolazione Pala BigMat alla luce di un accordo di collaborazione-sponsorizzazione con le aziende toscane del Gruppo BigMat. Non cambia però il senso di questo impianto, voluto e finanziato da Wanny per garantire alla città di Firenze un adeguato sviluppo sia per l’alto livello, sia per una costante attività per centinaia e centinaia di ragazze e ragazzi. In questi primi anni il Palazzo ha ospitato grandi eventi e tantissime manifestazioni, siamo, quindi, contenti che BigMat abbia deciso di collaborare con noi fino al 2027».

Un segno di vicinanza reso ancora più evidente dall’omaggio di BigMat a Il Bisonte Azzurra Volley Firenze: un kit di divise identico a quello fornito attraverso il progetto di responsabilità sociale Costruiamo per lo Sport. Solo in Toscana 23 squadre under 12 o under 13 riceveranno un kit di divise personalizzate per la stagione 2025–2026, mentre a livello nazionale sono ben 156 i club giovanili di pallavolo supportati.