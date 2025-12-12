Immagini e contenuti del Convegno, nuovi bonus, robotica in cantiere e consolidamento sul nuovo numero di YouTrade

Chi non ha potuto partecipare al XVIII Convegno YouTrade, un evento che è quasi una messa cantata per il mondo della distribuzione edile, può farsi un’idea di quanto accaduto leggendo il nuovo numero della rivista realizzata da Virginia Gambino Editore. YouTrade, come sempre, corre in soccorso ai propri abbonati con un’ampia sintesi dell’evento che ha catalizzato l’attenzione dei partecipanti. Immagini, grafici, relazioni e cronaca dei talk show forniscono ai lettori un panorama delle variegate e dense giornate di lavori.

Ma il nuovo numero di YouTrade presenta anche tanti altri argomenti: il periodico leader nel settore della distribuzione pubblica una serie di articoli approfonditi su temi di attualità: dai nuovi bonus casa, riconfermati ma non del tutto uguali a quelli in vigore, al processo di robotizzazione nei cantieri, dal dolente tasto della produttività nell’edilizia, fino alle previsioni sul processo di decarbonizzazione nella produzione di cemento.

Anche in questo numero, inoltre, non mancano gli approfondimenti speciali su prodotti e soluzioni: pagine che risultano utili da consultare per chi deve scegliere i materiali su cui puntare in negozio. YouTrade questa volta ha scelto il tema del consolidamento, del rinforzo strutturale, della impermeabilizzazione e delle soluzioni antimuffa. Insomma, tante pagine, tanti argomenti utili, e tante informazioni su cui riflettere. Non perdete l’ultimo numero del 2025 di YouTrade.

