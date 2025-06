Il sollevatore professionale per grandi lastre ceramiche SuperLift E-Power

Grazie al nuovo sollevatore professionale SuperLift E-Power di Brevetti Montolit, trasportare e movimentare grandi lastre ceramiche non è più un problema. Dotato di telaio pieghevole brevettato e ventose elettroniche, il sollevatore agevola il lavoro dei posatori offrendo uno strumento pratico e sicuro.

La diffusione delle grandi lastre ceramiche ha reso indispensabile lo studio di attrezzature specifiche per il trasporto e la movimentazione in cantiere.

Dai primi rudimentali telai derivati dalla posa del vetro, Brevetti Montolit ha affinato e perfezionato gli strumenti a supporto degli operatori, unendo la propensione all’innovazione che da quasi 80 anni la contraddistingue all’attenzione ai consigli degli utilizzatori.

Nasce così SuperLift E-Power, nuovo sollevatore professionale brevettato che racchiude soluzioni tecniche di ultima generazione.

Dimensioni ridotte

Le dimensioni ridotte (può essere racchiuso in una sacca) e il design mettono in luce praticità e semplicità di utilizzo del sollevatore SuperLift E-Power.

La struttura mista in acciaio e alluminio rappresenta un connubio tra rigidità e leggerezza, indispensabile per garantirne l’utilizzo su lastre pesanti o ceramiche sottili e delicate.

I manici telescopici e i traversi mobili consentono il massimo grado di personalizzazione nella configurazione del sollevatore, coniugando dimensioni e forme della lastra con spazi e area di lavoro.

Sicurezza

Le quattro ventose elettroniche autoinnescanti, posizionabili ovunque lungo il telaio e facilmente smontabili (easy lock system) per poter essere utilizzate anche singolarmente, fanno di SuperLift E-Power uno strumento estremamente veloce e sicuro: lavorando con tenuta costantemente monitorata e un sistema automatico che ripristina il pompaggio in caso di perdita di adesione, le ventose una volta accese sono totalmente autonome.

L’autonomia è garantita oltre la giornata lavorativa: l’operazione di ricarica delle batterie, che avviene simultaneamente su tutte le ventose, è comunque semplice e rapida.

Trolley in dotazione

Senza perdere rigidità o robustezza, il telaio può essere rapidamente ripiegato, permettendo così di essere riposto nel trolley in dotazione che, oltre a proteggere adeguatamente il dispositivo, ne facilita il trasporto in una comune autovettura.

Non manca la possibilità di utilizzo di una singola barra del telaio per la movimentazione di doghe (lastre strette e lunghe, tipo parquet), ruote gommate posizionabili sia per la movimentazione classica che a carriola per l’avvicinamento alla posa, regolatori per l’accostamento di precisione e ganci di sicurezza.

