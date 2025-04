Il produttore di pannelli isolanti Lattonedil si espande in Romania

Con l’obiettivo di cogliere le opportunità di crescita nel settore dei pannelli isolanti nei mercati dell’Est Europa, il Gruppo Lattonedil, specializzato nella produzione e commercializzazione di pannelli isolanti, annuncia una partnership strategica con Proinvest Group, realtà rumena specializzata nella progettazione e produzione di componenti in acciaio, sistemi costruttivi ed industriali.

L’accordo prevede la costituzione di una nuova entità in Romania in cui sarà conferito il ramo d’azienda relativo alla divisione pannelli isolanti di Proinvest Group. La capogruppo Lattonedil controllerà il 75% della nuova entità, mentre Proinvest Group deterrà il restante 25%.

La nuova società sarà operativa dal mese di luglio e disporrà dello stabilimento di Stolniceni-Prajescu, nel nord est della Romania, che include due linee produttive dedicate ai pannelli isolanti in poliuretano e lana minerale con una capacità produttiva annua di oltre 3 milioni di metri quadrati.

«Grazie a questo accordo, il nostro Gruppo ha la possibilità di posizionarsi in breve tempo in un’area geografica strategica per cogliere le opportunità di crescita che arriveranno sia del mercato rumeno e sia dal potenziale di sviluppo derivante dalla ricostruzione e ripresa dell’Ucraina, che noi tutti ci auguriamo possa avvenire il prima possibile», commenta Sergio Bettio, amministratore delegato di Lattonedil.

Il Gruppo Lattonedil, 100% in mano alla famiglia Bettio e con un fatturato consolidato di oltre 400 milioni di euro, potenzia il proprio percorso di internazionalizzazione dopo la presenza in Spagna, Germania, Francia e Bosnia e le ultime iniziative condotte in Italia.

«Siamo entusiasti di poter collaborare con un partner come Lattonedil, uno dei leader europei nel settore dei pannelli isolanti. Il Gruppo nato in Italia vanta più di 50 anni di storia e potrà trasferirci un know how consolidato e l’impronta innovatrice che lo ha sempre contraddistinto. Sono sicuro che l’unione delle nostre forze darà ulteriore impulso al business grazie anche all’ottimizzazione della qualità delle produzioni», afferma Vasile Sandu, amministratore Delegato di Proinvest Group.

Fondata nel 2000 in Romania, Proinvest opera su 8 stabilimenti produttivi con 369 collaboratori con un fatturato di circa 50 milioni di euro.