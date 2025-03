Il pannello per cappotto termico Poliiso ED in un condominio di Vallerano (Viterbo)

In un condominio di Vallerano, in provincia di Viterbo, il pannello termoisolante Poliiso Ed da 80 millimetri di Ediltec è stato scelto per l’installazione del cappotto termico, migliorando significativamente le prestazioni energetiche e consentendo un notevole risparmio in bolletta.

Grazie all’impiego di Poliiso Ed è stato inoltre possibile beneficiare della detrazione fiscale, garantita dal rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (Cam) per l’isolante.

Il progetto è stato realizzato dalla ditta Impresa Edile Patrizi di Vallerano, con il supporto dell’architetto Enrico Paolocci e dell’ingegnere Vincenzo Viccari. La fornitura dei materiali è stata curata dalla ditta Orsolini Amedeo di Vignanello (Viterbo).

Tra i prodotti più apprezzati di Ediltec, il pannello termoisolante Poliiso Ed si distingue per la sua versatilità nelle applicazioni di isolamento a cappotto (Etics).

Composto da poliuretano espanso rigido (Pir) a celle chiuse, di colore giallo, Poliiso Ed è progettato per offrire un’eccellente performance termica e meccanica.

I pannelli sono rivestiti con velovetro saturato mineralizzato e sono disponibili in dimensioni standard di 600 x 1200 millimetri e spessori che variano da 30 a 160 millimetri.

Poliiso Ed è testato per garantire un’ottima aderenza a vari tipi di collanti e rasanti, assicurando una lunga durata dell’installazione.

La sua applicabilità è molto ampia, trovando impiego sia su edifici nuovi che in fase di ristrutturazione.

È adatto a supporti edili continui e resistenti, come murature in laterizio, calcestruzzo, tufo, legno per esterni e pannelli da costruzione leggeri.

I pannelli offrono valori di conducibilità termica λD che vanno da 0,027 W/mK per spessori fino a 70 millimetri a 0,025 W/mK per spessori superiori a 100 millimetri, rispettando le normative europee En 13165 e con una resistenza alla compressione ≥ 150 kPa.

La scheda

Progetto: riqualificazione energetica condominio residenziale

Sede: Vallerano (Viterbo)

Superficie complessiva: 2600 mq

Committente: Condominio via Giovanni XXIII

Progettisti: Arch. Enrico Paolocci, Ing. Vincenzo Viccari

Impresa esecutrice: Impresa Edile Patrizi, Vallerano (Viterbo)

Rivendita: Orsolini Amedeo di Vignanello (Viterbo)

Tipo di isolamento: Poliiso ED, spessore 80 millimetri

di Sara Giusti