Il Gruppo Made cresce in Sicilia e Campania

Nuove adesioni al Gruppo Made. In Sicilia oggi le rivendite sono 30, con 31 punti vendita: l’ultimo ingresso è quello della Visobloc di Belmonte Mezzagno (Palermo). Si tratta di una società presente sul mercato dal 1978 (all’inizio anche come produttrice di blocchi in cemento) che negli anni si è saputa strutturare in modo sempre più completo per essere oggi una realtà che fa della diversificazione della sua offerta un’arma vincente. Il punto vendita gestito dal titolare, Nirko Barrale, è in grado di soddisfare le esigenze dei clienti dalle fondamenta alle finiture interne: edilizia tradizionale, leggera, colore, resine, ceramiche e rubinetterie con una showroom dedicata, materiale elettrico e per la termoidraulica. Fra i servizi più apprezzati c’è la consulenza professionale e tecnica, dove ogni settore è presidiato da un collaboratore esperto e specializzato.

I motivi della scelta di entrare in Gruppo Made da parte di Visobloc ricalcano molto quelli degli altri colleghi siciliani: la possibilità di condividere un’insegna comune nel pieno rispetto della storicità della rivendita, una maggiore visibilità all’interno del mercato insulare, la possibilità di far parte di un Gruppo nazionale che mette a disposizione delle rivendite aderenti la varietà e la qualità dei suoi servizi, certamente non ultimo quello che riguarda la formazione professionale, uno dei fiori all’occhiello di Gruppo Made.

Un altro valore molto apprezzato è la possibilità di interfacciarsi non solo con i colleghi siciliani, ma anche con quelli di altre regioni d’Italia per la condivisione delle esperienze e per sentirsi, una volta di più, parte di un grande Gruppo.

Il trend di crescita di Made nel Sud Italia è confermato anche dal recente ingresso della rivendita MaPe di Policastro Bussentino (Salerno) una rivendita a carattere familiare presente sul mercato da circa 40 anni, e giunta alla seconda generazione di imprenditori. Conosciuta e apprezzata nel territorio per la sua specializzazione nel settore del legno, negli anni ha ampliato la sua offerta con i materiali per l’edilzia tradizionale, oltre a una show-room di porte da interno. Vincenzo e Romina Marotta hanno scelto Gruppo Made, un’idea accarezzata da tempo, per rafforzare la loro presenza sul mercato, affiancando il loro nome a quello del Gruppo, oltre che per utilizzare i servizi con l’obiettivo di crescere.