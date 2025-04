Il Gruppo Austrotherm acquista Poron

Il gruppo Poron diventa austriaco. Ad acquistare il produttore di Eps di proprietà della famiglia Cerù è il Gruppo Austrotherm. Poron gestisce otto siti produttivi in tutta Italia e impiega circa 170 addetti. Da inizio 2025 l’azienda italiana commercializza già i prodotti in Xps di Austrotherm sul territorio italiano ampliando il proprio portafoglio. L’acquisizione da parte del gruppo austriaco svilupperà ulteriormente la collaborazione allargandola ad altri prodotti e rendendo Poron un interlocutore ancora più strategico nel panorama dell’isolamento termico. Dopo l’approvazione delle autorità Antitrust, prevista entro l’estate, l’acquisizione dell’azienda potrà essere completata. Nel 2024 Poron ha fatturato 52 milioni di euro, impiegando circa 170 dipendenti, mentre Austrotherm, con 1.400 dipendenti, nello scorso anno ha registrato ricavi per 444 milioni.

Secondo un comunicato dell’azienda la famiglia Cerù, che è proprietaria della Poron dal 1962, resterà nella direzione anche dopo la conclusione positiva del contratto e continuerà a gestire l’azienda garantendone la continuità nei confronti dei dipendenti e degli stake holders e contribuendo alla sua crescita. La politica fondata sulla valorizzazione delle persone sarà anche in futuro un pilastro della strategia aziendale. Verrà mantenuto anche il marchio consolidato Poron, che gode di un elevato livello di notorietà e di un’ottima reputazione in Italia. Oltre ai materiali isolanti in Eps, Poron continuerà a produrre anche soluzioni in Eps per il settore dell’imballaggio industriale, per il comparto florovivaistico e per il food packaging, quali contenitori per il gelato, pesce e mozzarella ampliando in tal modo il portafoglio prodotti di Austrotherm.

“Da gennaio 2025 i pannelli isolanti Xps Austrotherm ampliano la nostra vasta gamma, i primi successi confermano che possiamo costruire insieme un futuro promettente in Italia e che siamo sulla strada giusta”, commenta Paolo Cerù, presidente del Gruppo Poron. “Con otto siti produttivi sparsi sul territorio italiano, la struttura di Poron ci offre un’efficiente rete produttiva e di vendita ottimale per l’ingresso di Austrotherm nel mercato italiano”, aggiunge Heimo Pascher, amministratore delegato di Austrotherm. “La pluriennale esperienza del Gruppo Poron nel settore e la sua forte presenza in Italia ne fanno il partner ideale per espandere ulteriormente la nostra posizione di mercato in Europa. Inoltre, come azienda a conduzione familiare, condividiamo valori e cultura aziendale simili, il che rafforza ulteriormente la scelta di questo partner”.