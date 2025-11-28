Le classifiche e il Convegno dei lattonieri sul nuovo numero di Lattoneria

Il II Convegno dei Lattonieri è un evento molto atteso dalla categoria. E all’appuntamento per giovedì 4 e venerdì 5 dicembre è dedicato ampio spazio sul nuovo numero di Lattoneria, la rivista dell’associazione Pile realizzata da Virginia Gambino Editore.

Un numero speciale, che contiene una sintesi di quello che è in programma a Villa Quaranta (Pescantina, Verona), la struttura che ospita il convegno.

Ma, accanto alle anticipazioni sull’appuntamento, Lattoneria propone anche una nutrita serie di argomenti caldi per la categoria.

A partire dalle nuove classifiche degli installatori di lattoneria edile e coperturisti: i bilanci di 900 imprese sono stati analizzati dal Centro Studi YouTrade in un lavoro esclusivo, che è anche un prezioso strumento di lavoro per i professionisti del metallo.

Ricavi e performance finanziarie sono sintetizzati in tabelle, precedute da un commento che interpreta i trend del settore.

La rivista si occupa, inoltre, della formazione: un aspetto cruciale per il coinvolgimento delle nuove generazioni e per un salto di qualità della professione.

Il periodico, quindi, ha incontrato chi svolge un ruolo di formatore e ha fotografato anche quello che avviene sotto il profilo formativo in Svizzera.

Non solo: sul nuovo numero di Lattoneria non manca un articolo che analizza le dinamiche del mercato dei metalli nella chiave delle politiche green, che si rivelano un fattore di condizionamento per il prezzo delle materie prime necessarie per il lavoro del lattoniere.

Ancora: la rivista offre uno sguardo sul prossimo Caseitaly Expo, in programma a febbraio alla Fiera di Bergamo, oltre a un focus sul sistema cappotto, il modo di isolamento più diffuso per l’involucro degli edifici.

Tra i tanti argomenti, case history e novità di materiali e soluzioni, vale la pena di segnalare anche la fotografia scattata da Unicmi sul settore della carpenteria metallica e lo speciale dedicato all’involucro metallico. Un numero di Lattoneria che è da non perdere.

Buona lettura!

SFOGLIA LA RIVISTA