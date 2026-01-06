I vantaggi della building automation

Johnson Controls, azienda focalizzata sugli edifici smart, salubri e orientati alla decarbonizzazione e all’efficientamento energetico, propone cinque motivi per cui integrare una soluzione di building automation di ultima generazione può fare la differenza:

1 Efficienza operativa e risparmio immediato

Con la building automation le attività quotidiane diventano più rapide e intuitive, grazie a interfacce web avanzate che permettono di configurare ambienti e apparecchiature direttamente dal browser, senza tempi di inattività o interventi esterni. La personalizzazione istantanea e la grafica ad alta risoluzione migliorano l’esperienza utente, mentre la riduzione dei tempi di setup delle apparecchiature può arrivare fino al 95%, con un impatto diretto anche sulla diminuzione dei costi operativi, grazie alla minore necessità di manodopera specializzata e all’autonomia garantita ai team interni.

2 Decarbonizzazione e controllo energetico avanzato

Dashboard energetiche e strumenti di reporting consentono di monitorare, analizzare e ottimizzare i consumi in tempo reale, identificando anomalie e promuovendo interventi tempestivi. La conformità normativa e la validazione continua del risparmio energetico aiutano le organizzazioni a raggiungere obiettivi di decarbonizzazione e a ridurre i costi.

3 Scalabilità e flessibilità per ogni tipo di edificio

L’architettura modulare permette di gestire sia piccoli edifici che grandi campus, con supporto fino a migliaia di dispositivi IP e decine di migliaia di oggetti. La configurazione semplificata e la capacità server scalabile riducono la dipendenza da hardware aggiuntivo e semplificano la manutenzione a lungo termine.

4 Integrazione e interoperabilità senza limiti

Le nuove piattaforme Bas (Building Automation System) sono progettate per integrarsi facilmente con tecnologie e protocolli di terze parti, garantendo interoperabilità, analisi avanzate e sviluppo di applicazioni personalizzate. Questo permette di ottimizzare la gestione di tutti i sistemi dell’edificio, dall’HVAC alla sicurezza.

5 Sicurezza e resilienza dei dati

Dashboard dedicate alla cybersecurity e sistemi di ridondanza multi-server assicurano la protezione delle informazioni e la continuità operativa. Funzionalità come il Single Sign-On semplificano la gestione degli utenti, mentre backup simultanei garantiscono che i dati critici siano sempre al sicuro.

“Oggi la gestione degli edifici richiede soluzioni sempre più integrate, semplici da utilizzare e in grado di rispondere alle sfide della decarbonizzazione, della sicurezza e dell’efficienza operativa. In questo scenario, l’innovazione tecnologica gioca un ruolo fondamentale, permettendo ai facility manager di avere un controllo completo e centralizzato su tutti i sistemi dell’edificio”, afferma Roberto Sperandio, BMS Sales Director Italy, Johnson Controls. “Metasys 15.0 nasce proprio per rispondere a queste esigenze: una piattaforma evoluta che semplifica le attività quotidiane offre strumenti avanzati per il monitoraggio e la gestione energetica, e garantisce la massima sicurezza grazie a funzionalità di cyber security e ridondanza dei dati. La possibilità di configurare e supervisionare l’intero edificio da un’unica interfaccia web, insieme alla capacità di integrare tecnologie di terze parti, rende Metasys 15.0 una soluzione concreta per accelerare la trasformazione digitale degli edifici, ridurre i costi, migliorare il comfort e l’efficientamento energetico”, conclude ilmanager.