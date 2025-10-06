I parapetti in vetro Faraone vincono l’Award del Serramento 2025

Faraone vince l’Award del Serramento 2025 per i suoi parapetti in vetro Maior Evo, nella categoria Accessori per Vetrate e Serramenti.

«Questo premio ha un valore speciale perché arriva direttamente dal mercato. La continua innovazione che ci ha sempre contraddistinti, legata da sempre all’estetica e alla sicurezza (elemento per noi imprescindibile) è stata premiata da chi quei prodotti li ha utilizzati o li utilizzerà.

Io, nel ritirare il premio, sono stato solo un rappresentante della mia squadra che lavora ogni giorno per permetterci di raggiungere questi traguardi. Grazie a loro e grazie a chi ha espresso la propria fiducia», ha dichiarato il Ceo Flavio Faraone, in occasione della cerimonia di premiazione, che si è tenuta il 1° ottobre a Palazzo Gnudi, Bologna.

Promosso da Guida Finestra, il premio Award del Serramento è assegnato attraverso le votazioni di clienti, progettisti e professionisti del settore, e rappresenta uno dei più autorevoli attestati di qualità per il comparto dei serramenti e del vetro.

Maior Evo, l’evoluzione dei parapetti in alluminio e vetro

La gamma di parapetti in vetro e alluminio Maior Evo di Faraone è progettato per offrire massime prestazioni meccaniche, sicurezza certificata e un’estetica moderna e minimale.

Elemento distintivo è il piantone con sezione rettangolare 68×35 millimetri, studiato per massimizzare la resistenza strutturale. Questa configurazione consente una maggiore stabilità grazie a pareti rinforzate, un’installazione semplificata grazie alla superficie ampia del lato corto e un’elevata integrità strutturale grazie a filettature circolari completamente chiuse.

Il parapetto Maior Evo ha superato rigorosi test di laboratorio e simulazioni al calcolatore per garantire elevate prestazioni, confermando la conformità alle categorie di resistenza più elevate, tra cui:

Categoria C2 : resistenza fino a 300 kg/m allo stato limite ultimo con interasse piantoni di 1200 mm.

: resistenza fino a 300 kg/m allo stato limite ultimo con interasse piantoni di 1200 mm. Categoria C3: test con interasse aumentato a 1500 mm, supportando fino a 675 kg di carico totale senza compromettere la sicurezza.

L’ottimizzazione progettuale ha inoltre consentito di estendere il passo dei montanti da 1800 a 2000 millimetri, garantendo una maggiore versatilità applicativa senza ridurre la resistenza strutturale.

Maior EVO è disponibile in tre varianti:

Maior Evo One: vetro a tutta altezza fissato sotto il passamano, ideale per ambienti moderni;

vetro a tutta altezza fissato sotto il passamano, ideale per ambienti moderni; Maior Plus : con profilo reggi-vetro continuo con corrimano in alluminio separato, disponibile in forma rettangolare o tonda, per un design lineare e contemporaneo.

: con profilo reggi-vetro continuo con corrimano in alluminio separato, disponibile in forma rettangolare o tonda, per un design lineare e contemporaneo. Maior Vision: sistema senza corrimano, con vetro fissato ai quattro angoli tramite accessori in alluminio, per un effetto minimalista e sofisticato.

Grazie alla modularità e alla possibilità di personalizzazione, Maior Evo si integra in ogni contesto architettonico, dalle residenze private agli edifici pubblici, dagli hotel di lusso agli uffici direzionali.