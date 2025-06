I controtelai per cartongesso Eclisse Unico per una dimora ottocentesca

Curata dall’architetto Giansilvio Girardi, che ha valorizzato la struttura ottocentesca nel rispetto della storia e del territorio, Casa Pilat a Miane (Treviso) si distingue per il suo restauro che fonde tradizione e modernità. I varchi in legno di noce massello, verniciati di bianco, sono stati installati con i controtelai per cartongesso Eclisse Unico.

Il progetto Casa Pilat

Immersa tra le colline venete, la residenza Casa Pilat è caratterizzata da dettagli originali, come le travi in castagno di 200 anni e i mobili antichi restaurati, che si integrano armoniosamente con soluzioni innovative.

Le porte scorrevoli a scomparsa in legno di noce massello, verniciate di bianco, testimoniano come gli elementi recuperati possano adattarsi alle esigenze contemporanee. Installate con i controtelai per cartongesso Eclisse Unico, queste porte ottimizzano gli spazi e assicurano continuità estetica, rispettando al contempo l’anima artigianale della casa.

Ogni ambiente di Casa Pilat racconta una storia unica, combinando materiali tradizionali come la pietra d’Istria con tecnologie moderne, tra cui riscaldamento a pavimento, domotica e un impianto fotovoltaico. Questo equilibrio tra passato e futuro rende l’abitazione un esempio di eccellenza nell’architettura sostenibile.

Controtelaio Eclisse Unico

Il controtelaio Eclisse Unico permette di alloggiare una porta a scomparsa ad anta singola.

Adatto a tutti gli ambienti della casa, è particolarmente indicato per bagni e ripostigli, ma anche per cabine armadio o disimpegni perché ottimizza i volumi disponibili, anche quando le metrature sono limitate.

Per murature in cartongesso il controtelaio è disponibile con traversine preforate, un brevetto esclusivo di Eclisse studiato con l’intento di facilitare il lavoro dell’installatore. L’innovativa preforatura della lamiera consente alla vite di penetrare più facilmente nel metallo, velocizzando il fissaggio delle lastre di cartongesso.

Inoltre, la profilatura a coda di rondine e l’incremento della larghezza della traversina migliorano le prestazioni in termini di solidità dell’intera struttura.

La scheda

Casa Pilat

Località: Miane (Treviso)

Progetto: Ristrutturazione

Studio: Giansilvio Girardi – ITS Architettura

Superficie: 230 mq

Realizzazione: 2023