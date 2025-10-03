I big della distribuzione edile italiana al Convegno YouTrade

Ogni anno il Convegno YouTrade offre, oltre ai contenuti, anche l’occasione per organizzare incontri utili per il proprio business (un link in fondo pagina consente di fissare un appuntamento con gli sponsor). Quest’anno, in più, sono preannunciate diverse novità.

Per la diciottesima edizione non cambiano la location (Villa Quaranta, Pescantina, Verona) e l’annunciato afflusso di partecipanti, ma il programma presenta anche un pre-convegno, fissato per la sera di giovedì 23 ottobre.

L’appuntamento è per le 18,15 con la registrazione. Poi, un’apertura di spicco con uno speach di Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano. Tema: i grandi trend che stanno cambiando il mondo.

Una voce autorevole, quindi, che interviene per fornire un quadro delle dinamiche tecnologiche, economiche e geopolitiche.

Argomenti che, a seguire, saranno commentati in un talk che vedrà protagonisti Alan Andreotti (Category Manager Building Materials – Tecnomat), Matteo Camillini (Managing Director BigMat Italia e Interational – BigMat), Gian Luca Bellini (Direttore Generale – Gruppo Made), Enrico Adinolfi (Direttore Generale – Consorzio Dec), Oscar Barchi (Sales Manager Area Nord West – Heidelberg Materials Italia), Francesco Falciani (Area Manager – Mapei), Gustavo Huss (Country Business Director – Bosch Powertools Italy) e Virgilio Maietta (Direttore Commerciale – Gruppo Boero Settore Edilizia).

Dopo questo ricco antipasto di contenuti, sono previste la cena e la consegna degli oscar della distribuzione edile, cioè gli YouTrade Awards.

La mattina di venerdì 24 vedrà invece l’apertura del XVIII Convegno YouTrade. Anche in questo caso non mancheranno gli appuntamenti più attesi, come il punto sulla congiuntura, le previsioni per il 2026 e la classifica dei Top 100 della distribuzione, l’ormai consueto sondaggio istantaneo, un nuovo intervento di Noci e, nella veste di advisor, la relazione di Alberto Bubbio, professore associato di Economia Aziendale dell l’Università Cattaneo – Liuc, centrato sulle strategie aziendali.

Del momento attraversato dall’edilizia, in vista anche della fine del Pnrr, parlerà invece Andrea Favaretto, direttore Centro Studi Sintesi – Cgia Mestre.

Si rinnova anche la testimonianza dell’ospite che arriva dall’estero: quest’anno affidata a Martin Tobler, Ceo della realtà svizzera HGC.

Ma l’appuntamento organizzato da Virginia Gambino Editore è anche un momento di confronto tra i protagonisti della distribuzione e della produzione. Fitto, quindi, il programma di talk, diviso in due parti.

Il primo incontro sarà focalizzato sui temi emersi durante il convegno e vedrà sul palco Vincenzo Zanutta (AD – Zanutta), Marco Orsolini (Direzione Commerciale – Orsolini), Federico Nessi (AD – Eternoo), Gian Domenico Giovannini (AD – Laterlite), Filippo Vergani (Sales Area Manager Nord Italia – Dierre) e Stefano Grandicelli (Ceo – Starplast).

Il secondo confronto coinvolgerà Martin Tobler (Ceo – HGC), Vincenzo Zanutta (AD – Zanutta), Massimo Minguzzi (Ceo – Idrolab), Fabrizio Zaccaron (Direttore Commerciale Italia – Eclisse), Andrea Baldo (Direttore Commerciale – XT Insulation).

Il light lunch concluderà la giornata.

