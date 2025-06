Horti Milano: restauro con il sistema a secco Gypsotech di Fassa Bortolo

Immerso in un contesto verde e storico, il complesso Horti Milano ospita oggi 82 appartamenti di lusso e due unità multifunzionali. Studiato per garantire elevate prestazioni in termini di acustica, resistenza al fuoco, meccanica e isolamento termico, il sistema a secco Gypsotech di Fassa Bortolo è stato scelto per la realizzazione di contropareti, pareti e controsoffitti interni, oltre che dei divisori tra gli alloggi.

Per la realizzazione di contropareti, pareti e controsoffitti interni sono state impiegate le lastre Gypsotech STD tipo A e Gypsotech GypsoLignum tipo DEFH1IR. Quest’ultima garantisce in un’unica soluzione elevate prestazioni acustiche, antincendio, di resistenza meccanica e di basso assorbimento d’acqua.

Nelle compartimentazioni dei vani scale è stata invece impiegata la lastra Gypsotech Focus tipo DFI, ottimizzata contro il fuoco grazie a speciali additivi presenti nel nucleo di gesso.

Le pareti divisorie tra alloggi sono state realizzate con una struttura a doppia orditura con Gypsotech Gypso Lignum all’interno e Gypsotech Gypso Arya Hd tipo DI all’esterno. Quest’ultima è caratterizzata da elevata densità e da un’innovativa formulazione capace di ridurre fino all’82% della formaldeide presente negli ambienti, migliorando così la qualità dell’aria interna.

Le lastre Gypsotech

Gypsotech STD tipo A: lastra base per normale utilizzo.

Gypsotech GypsoLIGNUM tipo DEFH1IR: lastra speciale classificata come DEFH1IR secondo la norma EN 520 con densità superiore a 1000 kg/m3, nucleo con coesione migliorata nei confronti dell’incendio, resistenza all’impatto superficiale, ridotta capacità di assorbimento dell’acqua e resistenza meccanica migliorata.

GypsoLIGNUM è costituita da una carta esterna ultrabianca ad alta resistenza e da un impasto di gesso con additivi speciali nel nucleo di gesso, quali fibra di vetro, vermiculite, idrofuganti e farina di legno a granulometria differenziata.

Gypsotech FOCUS tipo DFI: lastra a coesione del nucleo di gesso migliorata nei confronti dell’incendio, grazie alla presenza di additivi speciali nel nucleo di gesso, fibra di vetro e vermiculite. Sono identificabili dal colore rosa dello strato di carta esterno che rimane a vista.

Gypsotech GypsoARYA HD tipo DI: lastra DI secondo EN 520, con densità controllata superiore a 800 kg/m3 ed elevata resistenza all’impatto e ad alto contenuto tecnologico che, grazie all’innovativa formulazione, capta e trasforma la formaldeide presente all’interno degli ambienti in composti stabili e innocui. Da prove eseguite, l’innovativa formulazione della lastra permette di assorbire fino all’82٪ della formaldeide presente all’interno dei locali.

di Sara Giusti