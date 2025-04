Hilti al Fuori Salone celebra i veri eroi del costruire

Hilti ha debuttato al Fuori Salone di Milano con una campagna internazionale che celebra il valore umano del costruire e lo ha fatto in un’area espositiva pensata come luogo di confronto per raccontare il lavoro quotidiano nei cantieri, mettendo in luce le competenze, la passione e il ruolo sociale dei professionisti del settore.

Già, perché il gruppo del Liechtenstein specializzato in prodotti, sistemi, software e servizi per l’edilizia, si propone di rinnovare la percezione del campo in cui opera, con una “brand campaign” che sposta l’attenzione dal prodotto alla persona.

La campagna, presentata all’Hilti Hero Hub di via Tortona, spazio allestito in occasione della Design Week milanese, è già stata lanciata in Nord America e Germania durante il Bauma. Ed è un omaggio visivo a mani, testa e cuore di chi opera nei cantieri, descritti come eroi moderni, simboli del lavoro artigianale e collettivo che dà vita a spazi funzionali e vivibili.

Insomma, ogni costruzione ha un impatto che va oltre l’edificio: è il frutto di una fatica, spesso invisibile, che merita riconoscimento e gratitudine. Un messaggio forte, che punta a riscrivere la visione del costruire dove Hilti offre il suo supporto con strumenti progettati per migliorare produttività, sicurezza e sostenibilità.

Non a caso, l’Hero Hub ha ospitato durante il Fuorisalone workshop, talk e dimostrazioni con esperti e rappresentanti di associazioni su temi chiave come l’innovazione, l’etica del lavoro, la gestione delle risorse umane e l’evoluzione del design nel mondo delle costruzioni. Grande attenzione è stata riservata anche alle nuove generazioni, con un approccio educativo per rendere il settore più interessante e coinvolgente.

L’obiettivo è promuovere un cambio di prospettiva culturale: superare l’immagine tradizionale dell’edilizia e riconoscere l’impatto sociale, ambientale ed economico di ogni progetto. Far capire che dietro a un ospedale, una scuola ma anche alla casa dove abitiamo c’è un lavoro fondamentale, indispensabile, senza il quale non potremmo vivere con dignità.

In questo modo Hilti si propone non solo come fornitore di tecnologia, ma come partner attivo nel costruire, appunto, un futuro più consapevole, inclusivo e sostenibile, mettendo al centro il valore delle persone.