Gruppo Romani: le novità a Cersaie 2025, tra rebranding e nuove collezioni

A partire dal rebranding dei loghi, Gruppo Romani presenta a Cersaie 2025 (22-26 settembre) le nuove mappe creative dei suoi brand: Serenissima, Cir, Cercom, Cerasarda, Verde 1999 e Isla Tiles.

Serenissima

Lo storico logo del Gruppo Romani, Serenissima, cambia e si fa interprete di un racconto che prosegue nel tempo: se da un lato ne conferma l’identità e le origini, dall’altro le rivede in una luce moderna che ringiovanisce e attualizza. Evoluzione, modernità, eleganza sono le parole chiave per definire il nuovo corso.

Tra le nuove collezioni in gres porcellanato, Palazzo rilegge sei varietà di marmo, celebri per la loro bellezza e versatilità, dalle grandi architetture prestigiose agli spazi privati, ideali per una progettualità classica e al tempo stesso contemporanea.

Cir

I colori caratteristici del logo Cir rivisitato richiamano l’energia e la matericità della ceramica. Forever Color rappresenta questo concetto: la collezione mette al centro i colori e li trasfigura in elementi vitali per l’interior design, grazie alla loro capacità di modificare gli spazi abitativi e di abbinarsi a differenti superfici.

Cercom

Cercom mantiene i colori del logo, ma sceglie un mood più moderno, chiaro ed essenziale. I segmenti di mercato cui si rivolge il brand restano quelli della progettazione di alto livello, contract, hôtellerie e residenziale su tutti.

Le nuove collezioni in arrivo a Cersaie mantengono il format del “contenitore di materie” declinato attraverso soluzioni tecniche che riassumono nel gres porcellanato il presente e il futuro dell’architettura.

Cerasarda

“Arte del lusso” è il nuovo payoff di Cerasarda, abbinato a un’identità visiva più ariosa e sorprendente che rispecchia l’autenticità e la raffinatezza delle nuove collezioni.

L’azienda, conosciuta come “la ceramica della Costa Smeralda”, si identifica completamente con l’alta qualità dei materiali proposti, l’attenzione ai dettagli e la ricerca stilistica posizionandosi come punto di riferimento per le superfici ceramiche dedicate al luxury design.

Verde 1999

A Cersaie 2025 saranno presentate anche le nuove soluzioni firmate da Verde 1999 che prosegue la sua narrazione che parla di spazi abitativi eleganti, curati nei dettagli eppure estremamente pratici. Uno stile orientato al mercato nordamericano che si esprime nell’originalità delle nuove collezioni Dakota e Checkerboard Inspirations.

Isla Tiles

Infine, Isla Tiles, con le sue superfici dalla creatività eclettica e versatile, aperte alla contaminazione stilistica e a un gusto raffinato. In preview a Cersaie le nuove collezione Portofino, Salento e Roma.