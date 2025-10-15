Gruppo Building investe 33 milioni a Milano per una riqualificazione al Parco delle Basiliche

Con un investimento da 33 milioni di euro, Gruppo Building ha acquisito il complesso immobiliare di Viale Gian Galeazzo 3 a Milano, nel cuore dell’area del Parco delle Basiliche, dove verrà alla luce un progetto immobiliare che prevede residenze, aparthotel e spazi retail, con ricavi potenziali pari a 80 milioni di euro.

Il progetto architettonico, firmato dallo studio Boffa Petrone & Partners che fa parte di Gruppo Building, prevede una ristrutturazione integrale dell’edificio, senza alcuna modifica della volumetria e superficie. Il cantiere, già partito a ottobre 2025, sarà ultimato nella prima metà del 2027.

A supporto dell’investimento, Banco BPM ha concesso un finanziamento di circa 32 milioni di euro, mentre ulteriori 15 milioni di euro sono stati raccolti attraverso un Club Deal di investitori privati. La vendita dell’immobile è stata gestita da Trading System Real Estate e la commercializzazione degli appartamenti sarà a cura di Idee Urbane.

Con questa nuova operazione, il Gruppo Building conferma per il prossimo triennio un portafoglio immobiliare in fase di sviluppo per un valore complessivo di 330 milioni di euro, suddivisi principalmente tra Torino, Milano, Forte dei Marmi, Costa Azzurra e Liguria.