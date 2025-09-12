Fornaci Calce Grigolin: in arrivo un nuovo Centro Ricerca e Sviluppo a Medesano (Parma)

A ottobre 2025 Fornaci Calce Grigolin inaugurerà un nuovo Centro di Ricerca e Sviluppo a Medesano (Parma), punto di riferimento per gli stabilimenti del Centro-Nord Italia, destinato a diventare hub operativo per la ricerca applicata e il coordinamento tecnico tra i vari siti produttivi del Gruppo.

Le attività del centro si concentreranno sullo sviluppo di soluzioni ad alte prestazioni per il restauro, la bioedilizia, l’efficienza energetica e il ripristino e consolidamento strutturale. L’obiettivo è creare materiali durevoli, salubri e a basso impatto ambientale, in linea con i principi dell’economia circolare.

Il centro lavorerà anche per consolidare e ampliare le certificazioni ambientali di prodotto, in particolare la Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD e la UNI/PdR 88:2020 che fissa i requisiti di verifica del contenuto di materiale riciclato presente nei prodotti.

La scelta di Medesano è motivata dalla sua posizione logistica centrale, che facilita un presidio tecnico trasversale, rafforzando inoltre le sinergie con il Colorificio Sammarinese di Falciano (San Marino), di cui Fornaci Calce Grigolin è recentemente entrata a far parte per la quota del 45%.

Sono in corso le selezioni per creare un team di tecnici di laboratorio. L’azienda ricerca profili senior specializzati nell’analisi fisico-chimica dei materiali per l’edilizia, con laurea in Chimica, Ingegneria dei Materiali o Geologia o diploma di Perito Chimico sia per il settore vernici che per i prodotti premiscelati. Le nuove figure guideranno lo sviluppo di linee di prodotto, la gestione delle strumentazioni e il coordinamento di team junior, portando competenze di alto livello nei processi di innovazione.

Il nuovo centro di Ricerca & Sviluppo di Medesano si integrerà con la rete di laboratori esistente del Gruppo, in particolare con lo storico laboratorio di analisi di Ponte della Priula (Treviso), che da sempre monitora quotidianamente sia la qualità delle produzione dei forni della calce e dei premiscelati di tutti gli stabilimenti del Gruppo.

Fornaci Calce Grigolin: le novità a Cersaie 2025

A Cersaie 2025 Fornaci Calce Grigolin e Opera saranno presenti con due spazi espositivi dedicati entrambi nel Padiglione 19 (rispettivamente Stand C55 e C12).

Molte delle novità presentate in fiera sono il risultato diretto dell’attività di ricerca e sviluppo che il nuovo centro di Medesano andrà ad ampliare, potenziare e controllare.

Saranno esposte le soluzioni della linea Grigokoll, con un focus particolare su Ultrax (adesivo deformabile ad alte prestazioni per la posa di piastrelle ceramiche e pietre), e la nuova collezione Mood di sigillanti cementizi per fughe disponibile in 50 differenti colorazioni.