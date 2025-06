Formazione esclusiva per la rete vendita con CAP Academy

CAP Academy offre percorsi formativi calibrati sulle sfide del mercato italiano delle vernici. Include corsi specifici studiati per accrescere le competenze di agenti, distributori, banconisti e venditori esterni.

Attraverso la sua Academy, CAP Arreghini propone un’offerta formativa studiata per rispondere alle reali esigenze del mercato delle vernici.

Un percorso specifico e mirato che non si limita a fornire nozioni tecniche sui prodotti, ma rappresenta un vero e proprio programma strategico per trasformare i venditori in professionisti di successo.

In un mercato sempre più competitivo e in continua evoluzione, la formazione non è solo un’opportunità di aggiornamento, ma una leva strategica che differenzia e rafforza la rete commerciale.

Approfondimenti

Nata dall’esperienza diretta di un team di esperti nel mondo del colore e del commercio, Cap Academy offre percorsi formativi calibrati sulle sfide del mercato italiano delle vernici.

I corsi di formazione dedicati alla rete vendita sono progettati con un taglio altamente specifico. Costruita sui principi di Programmazione Neuro-Linguistica (Pnl), la formazione commerciale avanzata è studiata su misura per agenti, distributori, banconisti e venditori esterni.

Con CAP Academy, l’azienda porta avanti l’eredità del fondatore Adolfo Arreghini, per il quale la formazione è sempre stata la chiave della crescita, sia professionale che personale.

Il programma

L’obiettivo della CAP Academy non è solo migliorare le conoscenze di prodotto, ma fornire ai partecipanti strumenti concreti per acquisire nuovi clienti con un metodo organizzato, strutturare la propria attività commerciale con una strategia efficace, sviluppare capacità di negoziazione avanzate, migliorare la gestione del tempo e delle risorse e affinare la comunicazione persuasiva e la gestione delle obiezioni.

Questi principi si traducono in tre moduli formativi, progettati per coprire ogni segmento della forza vendita.

L’agente come imprenditore di sé stesso. Il corso è pensato per potenziare la rete commerciale edilizia, con un focus sulla gestione strategica dell’attività di vendita. Il corso insegna agli agenti a rendere vincente la propria agenzia, acquisire nuovi clienti con metodo organizzato e costruire il proprio budget individuale. Ampio spazio è dedicato alle tecniche di comunicazione avanzata, alla negoziazione e alla gestione delle trattative. Vendita nel settore delle vernici industriali. Il percorso formativo è rivolto ai venditori dei produttori e distributori di vernici per industria. Questo corso rappresenta il primo passo per acquisire le competenze tecniche fondamentali nel settore delle vernici industriali e apprendere i meccanismi di vendita per questo mercato altamente specializzato. Oltre alle strategie di negoziazione di base, vengono forniti strumenti pratici per gestire al meglio la relazione con i clienti specializzati, creando valore in ogni fase della vendita. Formazione per i venditori dei distributori di vernici per edilizia e fai-da-te. Il corso è rivolto sia ai venditori interni (banconisti, commessi di vendita) che agli agenti esterni, con l’obiettivo di affinare le tecniche di accoglienza, negoziazione e gestione delle obiezioni. Per i venditori esterni, il focus è sull’acquisizione regolare di nuovi clienti e lo sviluppo della propria area commerciale con un metodo di lavoro strutturato. Il corso può essere seguito anche dai responsabili dei punti vendita, per garantire un’organizzazione coerente dell’attività commerciale secondo linee guida chiare e dettagliate.

di Sara Giusti