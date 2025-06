Fissaggio hold down antisismico per le costruzioni in legno

Per garantire la massima sicurezza nelle costruzioni in legno situate in zone sismiche, Friulsider (parte del Gruppo Simpson Strong-Tie) ha messo a punto Hold Down Sismico SHD, un sistema di fissaggio innovativo, frutto di un approfondito studio ingegneristico.

Questo prodotto rappresenta una soluzione all’avanguardia per la protezione strutturale contro gli eventi sismici, declinata su un nuovo approccio alla resistenza sismica che si basa sull’interazione tra hold down, ancoranti e viti.

Hold Down SHD non è un semplice elemento di fissaggio, ma un componente attivo del sistema strutturale: deve deformarsi in modo controllato e collaborare con gli altri elementi per assorbire le sollecitazioni sismiche ed evitare cedimenti improvvisi.

Il cuore di SHD è la sua sezione a deformazione plastica controllata, che ne garantisce l’elevata duttilità.

Grazie alla sua stretch length controllata, il connettore è in grado di allungarsi fino al 30% prima di rompersi, dissipando così una grande quantità di energia sismica e riducendo lo stress sulla struttura.

Disponibile in tre diverse dimensioni, Hold Down Sismico SHD è studiato nei minimi dettagli per offrire elevati livelli di resistenza.

La finitura con rivestimento in polvere nera garantisce inoltre un’eccellente protezione contro la corrosione, assicurando una lunga durata del prodotto anche in ambienti critici.

Questo hold down è spesso utilizzato in combinazione con l’ancorante metallico ATS Evo e il tassello passante FM-753 Crack, entrambi certificati per la resistenza sismica, creando così un sistema di fissaggio completo e altamente performante.

