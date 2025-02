Finestre per tetti Roto Frank, performanti e anche premiate

I serramenti sono un elemento fondamentale dell’involucro e impattano in maniera significativa sia sui consumi energetici che sul comfort termico e luminoso degli ambienti, per questo è importante scegliere soluzioni di qualità.

Le finestre per tetti Roto Frank Dst Italia sono sostenibili e affidabili, garantiscono l’efficienza energetica e la salubrità degli edifici in cui sono installate. Stabili, robuste e durevoli, sono facili da installare e progettate per un montaggio sicuro e veloce.

Prodotte anche in Pvc altamente resistente e 100% riciclabile, non richiedono trattamenti periodici o riverniciature come le finestre in legno, e sono perfettamente abbinabili ai serramenti verticali.

Resistenti all’acqua e alla salsedine, non assorbono umidità e vapori e garantiscono prestazioni eccellenti anche con condizioni climatiche estreme. Basso emissive, le finestre in Pvc Roto offrono bassi valori di conducibilità termica, risultando idonee per le detrazioni fiscali relative all’efficientamento energetico.

Le soluzioni Roto sono ideali anche nei progetti di ristrutturazione. Il modello RotoQ, per esempio, permette di sostituire vecchie finestre da tetto anche di altri produttori, con interventi di sostituzione 1:1. RotoQ, inoltre, già con un doppio vetro, raggiunge un valore di trasmittanza termica Uw di 1,1.

Più alto è il valore Uw maggiore è la dispersione di calore. Più è basso e più il serramento protegge e non fa passare il calore dall’interno all’esterno e viceversa. In pratica, questo si traduce in una diminuzione nell’accensione dei riscaldamenti e in una conseguente riduzione delle emissioni di gas serra.

Le vetrate performanti basso emissive, come quelle delle finestre Roto, consentono di far entrare luce in casa, proteggendo gli ambienti dal freddo o dal caldo esterno.

Le prestazioni delle finestre per tetti Roto «german made», sia nella versione in Pvc, sia nella tradizionale versione in legno, sono state premiate per la loro qualità, eccellenza e attenzione all’impatto energetico e ambientale dagli architetti e progettisti riuniti a Roma al convegno Infoprogetto «Sostenibilità energetica: trasformare gli edifici attraverso la riqualificazione».

Durante l’evento tutti i professionisti partecipanti sono stati invitati a votare il prodotto più sostenbile: le finestre per tetti Roto hanno vinto il riconoscimento grazie alle loro alte performance, al design accattivante e ai materiali basso emissivi che si sposano perfettamente con l’edilizia del futuro.

di Sara Giusti