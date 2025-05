Finestre in legno e alluminio Internorm per case passive

Mauro Postal, addetto tecnico e commerciale di Internorm, spiega le soluzioni scelte per la realizzazione della casa in legno Bautiz ad Ariccia (Roma), premiata con lo nZeb Award a Klimahouse 2025.

Come avete progettato l’installazione della finestra?

Questo lavoro è stato realizzato dal nostro partner Officine Meridionali. Noi siamo i rivenditori per l’Italia di Internorm International e ci avvaliamo di 250 rivenditori su tutta la penisola, dalla Sicilia a Vipiteno (Bolzano).

In questo caso, chi ha eseguito il lavoro dal punto di vista pratico è Isola dei Ghiri di Frosinone, che ha progettato l’installazione in collaborazione con il tecnico, rispettando le esigenze del cliente finale.

La richiesta era quella di ricreare un’architettura molto particolare, con profili minimali e ampie vetrate di pregio, quindi abbiamo installato finestre in legno e alluminio, il nostro sistema di punta, di alta gamma.

Il nostro partner si è rivelato molto preparato, e abbiamo fornito supporto tecnico per tutti i nodi costruttivi che si sono susseguiti durante la fase progettuale e di installazione, durata circa tre-quattro giorni.

Come il tipo di finestra contribuisce all’architettura del prospetto?

Il suo contribuito è quello di valorizzare l’architettura, grazie alle ampie vetrate che massimizzano la luminosità con profili minimali.

Il sistema installato, finestre in legno e alluminio, è un nostro prodotto top di gamma. Abbiamo utilizzato i nostri migliori sistemi sia dal punto di vista estetico che termico, combinando i materiali fino a raggiungere la massima efficienza.

Questo ci permette di soddisfare architetti e committenti esigenti, poiché copriamo una fascia medio-alta del mercato.

Questa villa in stile altoatesino, situata nel Centro Italia, è un esempio di come i nostri prodotti si integrano perfettamente in contesti architettonici di pregio.

Isolamento termico e acustico: quali sono le prestazioni dell’abitazione?

Le prestazioni sono quelle di una casa passiva, con un isolamento termico eccellente. I vetri termoisolanti garantiscono il massimo delle prestazioni ottenibili con un infisso.

Abbiamo fornito il massimo della qualità in tutti i suoi aspetti. I nostri sistemi garantiscono un isolamento performante, sia dal punto di vista termico che acustico.

Quale materiale avete utilizzato?

Finestre in legno e alluminio, il nostro prodotto di alta gamma. Questa combinazione offre un’estetica raffinata e prestazioni eccellenti.

Ci sono altre caratteristiche di carattere tecnico?

Oltre ad aver utilizzato vetri termoisolanti, i profili minimali delle finestre permettono di massimizzare la superficie vetrata, aumentando la luminosità degli ambienti.

La combinazione di legno e alluminio offre un’elevata durabilità e resistenza agli agenti atmosferici.

Inoltre, forniamo supporto tecnico per la risoluzione di eventuali problematiche durante l’installazione.