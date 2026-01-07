Federdistribuzione: inflazione frenata dal commercio

Federdistribuzione commenta i dati diffusi dall’Istat relativi alle stime preliminari sui prezzi al consumo del mese di dicembre, che hanno evidenziato un indice generale di inflazione stabile con +1,2% su base annua e un carrello della spesa che segna su base tendenziale un +2,2%. Secondo l’associazione del commercio presieduta da Carlo Alberto Buttarelli, i dati rilevano una dinamica caratterizzata dalla sostanziale stabilizzazione dell’inflazione.

«Si conferma l’importante impegno delle imprese del retail moderno per contenere i prezzi al consumo e sostenere il potere d’acquisto delle famiglie, garantendo un’offerta di qualità e accessibile per tutti. Un impegno che prosegue con l’obiettivo di stimolare una ripresa dei consumi, che restano deboli anche per gli effetti del perdurare di un clima di forte incertezza, auspicando che anche le imprese della produzione e della trasformazione agiscano per sostenere la domanda interna laddove ci fossero spazi di intervento di riduzione dei prezzi di fornitura», recita una nota.