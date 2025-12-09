Eternoo accelera a Roma con quattro nuovi store

Con l’apertura di quattro nuovi store a Roma (ex Eurofer), Eternoo raggiunge 81 punti vendita in tutta Italia.

I punti vendita Eternoo a Roma

Con queste quattro nuove aperture, la rete Eternoo a Roma è ora più completa e strategicamente distribuita.

I nuovi store (ex punti vendita Eurofer) si trovano nelle seguenti posizioni chiave, aggiungendoli al punto vendita preesistente:

via Tomasino D’Amico 1,

via Appia Nuova 1145,

via Ostiense km 14.300,

viale Maresciallo Pilsudski 78

via della Magliana 303, come store già attivo.

Consulenza e capillarità nella Capitale

Eternoo raggiunge un nuovo, fondamentale traguardo nel suo piano di espansione nazionale: l’azienda ha infatti rafforzato significativamente la sua presenza a Roma grazie all’acquisizione strategica di quattro ex punti vendita Eurofer.

Questo potenziamento non è solo un aumento numerico, ma un passo decisivo per garantire una maggiore capillarità del servizio e per essere costantemente più vicini alle esigenze dinamiche del mercato della Capitale.

L’obiettivo è duplice: ottimizzare la logistica e assicurare la massima disponibilità di prodotti e consulenza professionale in ogni quadrante della città.