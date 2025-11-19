Eterno Ivica è a MADE expo: tante novità, dai pavimenti sopraelevati ai tetti verdi

Eterno Ivica è presente a MADE expo con le sue novità per pavimenti sopraelevati, e non solo, presso il Padiglione 2 – Stand G11 H16.

Specializzata in soluzioni per la realizzazione di pavimentazioni sopraelevate esterne di alta qualità, Eterno Ivica presenta numerose novità, tra cui Griglia Plus, la prima con gomma TPE antiscivolo costampata, che migliora la stabilità delle lastre e riduce i tempi di posa. Compatibile con tutte le teste Pedestal e la nuova testa ad aggancio rapido, gestisce le dilatazioni termiche evitando deformazioni.

Tra le altre novità c’è Greenlift, un nuovo sistema accessori per creare tetti verdi estensivi su Griglia Plus, con paratie ad aggancio rapido e vaschette per ritenzione acqua, senza manutenzione intensiva.

Per quanto riguarda il segmento dei supporti, Eterno Ivica propone NM Basic, elemento regolabile da 15 a 700 millimetri, composto da base e vite con testa fissa. Regolabile tramite rotazione, è compatibile con accessori LH, LGH e Twist TW 110 per compensare le pendenze.

Infine, per garantire l’assestamento delle lastre e il corretto deflusso dell’acqua, l’azienda ha messo a punto il profilo distanziatore perimetrale in alluminio, che rifinisce il bordo a muro con fuga da 1 o 2 centimetri ed è compatibile con lastre da 20 millimetri.