Ediltec Insulation: Quasi 40 anni di produzione di soluzioni per l’isolamento termico

Ediltec Insulation S.p.A. si è affermata nel panorama italiano e internazionale come produttori di un’ampia gamma di soluzioni per l’isolamento termico.
L’azienda produce pannelli ad alte prestazioni destinati a edilizia residenziale, commerciale e industriale, proponendo soluzioni certificate e personalizzabili a seconda del tipo di contesto applicativo.
Ambiti di applicazione
Il catalogo, che conta centinaia di varianti, copre l’intero spettro delle esigenze di isolamento:
- Isolamento termico del tetto (coperture piane ed inclinate)
- Isolamento termico della facciata (cappotti e pareti ventilate)
- Isolamento termico del pavimento (solai)
- Soluzioni tecniche per isolamenti speciali (pannelli sandwich)
- Sistema di canalizzazione pre-isolato per il trasporto dell’aria
Prossimi eventi in agenda
Prossimamente sarà possibile incontrare Ediltec Insulation all’interno di tre importanti fiere di settore, occasioni ideali per incontrare professionisti e partner:
- Saie Bari – Padiglione nuovo, stand N19
- Klimahouse Bolzano – Area B06/24
- MCE Milano – Padiglione 5, stand H09
Durante questi appuntamenti sarà possibile conoscere da vicino il team che opera su tutto il territorio italiano e scoprire in anteprima alcune novità che l’azienda si prepara a lanciare.
Focus sui materiali
Poliuretano Espanso PIR
- Conducibilità termica fino a 0,022 W/mK
- Struttura a celle chiuse per un assorbimento d’acqua minimo
- Ampia gamma di rivestimenti a seconda dell’impiego
- Classe di reazione al fuoco B s1 d0
- Ideale per la realizzazione di canali pre-isolati per aria
Polistirene Estruso XPS
- Leggero e semplice da posare in cantiere
- Resistenza alla compressione fino a 700 kPa
- 100% riciclabile
- Permeabilità al vapore variabile
- Elevata versatilità applicativa
Scopri di più su: https://italy.ediltec.com/it/home/