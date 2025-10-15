Ediltec Insulation: Quasi 40 anni di produzione di soluzioni per l’isolamento termico

isolamento termico

Ediltec Insulation S.p.A. si è affermata nel panorama italiano e internazionale come produttori di un’ampia gamma di soluzioni per l’isolamento termico.

L’azienda produce pannelli ad alte prestazioni destinati a edilizia residenziale, commerciale e industriale, proponendo soluzioni certificate e personalizzabili a seconda del tipo di contesto applicativo.

Ambiti di applicazione

Il catalogo, che conta centinaia di varianti, copre l’intero spettro delle esigenze di isolamento:

Prossimi eventi in agenda

Prossimamente sarà possibile incontrare Ediltec Insulation all’interno di tre importanti fiere di settore, occasioni ideali per incontrare professionisti e partner:

  1. Saie Bari – Padiglione nuovo, stand N19
  2. Klimahouse Bolzano – Area B06/24
  3. MCE Milano – Padiglione 5, stand H09

Durante questi appuntamenti sarà possibile conoscere da vicino il team che opera su tutto il territorio italiano e scoprire in anteprima alcune novità che l’azienda si prepara a lanciare.

Focus sui materiali

Poliuretano Espanso PIR

  • Conducibilità termica fino a 0,022 W/mK
  • Struttura a celle chiuse per un assorbimento d’acqua minimo
  • Ampia gamma di rivestimenti a seconda dell’impiego
  • Classe di reazione al fuoco B s1 d0
  • Ideale per la realizzazione di canali pre-isolati per aria

Polistirene Estruso XPS

  • Leggero e semplice da posare in cantiere
  • Resistenza alla compressione fino a 700 kPa
  • 100% riciclabile
  • Permeabilità al vapore variabile
  • Elevata versatilità applicativa

