Edilizia tra bonus prorogati ed emergenza abitativa sul nuovo numero di YouTrade

In vista del XVIII Convegno Nazionale YouTrade la rivista leader nella filiera della distribuzione di materiali e servizi per l’edilizia, pubblica come sempre una guida all’evento in programma a Villa Quaranta, con le linee guida e la sintesi dei principali contenuti.

Ma non solo. Sul nuovo numero della rivista realizzata da Virginia Gambino Editore gli abbonati troveranno in anteprima la classifica Top 100 della distribuzione, elaborata dal Centro Studi YouTrade sui dati relativi ai bilanci aziendali.

Questo numero del periodico si presenta particolarmente ricco di contenuti. A partire da un’inchiesta su quello che è uno dei maggiori problemi in Italia: la fame di case. La crisi abitativa, che ha spinto un annunciato Piano casa, mette in campo proposte, tecnologie e politica urbanistica nelle grandi città.

Inoltre, l’edilizia è in attesa del piano governativo sulla direttiva Epbd (Case green), che deve arrivare entro dicembre. Tutti argomenti approfonditi sulle pagine del magazine. Così come un primo bilancio sull’effetto dei bonus nel 2025, ancora più interessante dopo l’annuncio della proroga per il prossimo anno.

Sul nuovo YouTrade non manca, inoltre, un grande spazio dedicato ai materiali e alle tendenze. Come nello speciale focalizzato sui risultati del recente Cersaie, con tante interviste, immagini, novità di prodotto sul mondo della ceramica e dell’arredobagno.

Altre pagine, invece, sono state riservate al settore delle finiture, con la classifica dei tinteggiatori e le novità che riguardano il colore. Infine, da non dimenticare un focus sulle porte antincendio: un segmento in grande crescita. Non perdetevi questo numero super di YouTrade!

