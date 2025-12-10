Edilizia sostenibile con Saint-Gobain per il Polo dell’infanzia dell’Università di Parma

Le soluzioni per l’edilizia sostenibile di Saint-Gobain Italia sono protagoniste del nuovo complesso che ospita il Polo per l’infanzia dell’Università di Parma e la sede della Fondazione Accademia dei Giorni Straordinari: un modello di architettura sostenibile e di collaborazione virtuosa tra pubblico e privato.

«Il Polo per l’infanzia e la sede della Fondazione rappresentano un esempio virtuoso di edilizia contemporanea al servizio delle persone e della comunità. Un progetto che unisce prestazioni tecniche, sostenibilità e sensibilità sociale, confermando il valore delle nostre soluzioni per costruire edifici sicuri, efficienti e confortevoli, nel pieno rispetto dell’ambiente», ha commentato Davide Kohen, strategic marketing & prescription director di Saint-Gobain Italia.

Il fabbricato

Inaugurato a luglio 2025, l’edificio si compone di un padiglione in legno a un solo piano, composto da due blocchi distinti ma comunicanti: da un lato si trova il Polo per l’infanzia dell’Università di Parma, destinato principalmente ai figli dei dipendenti dell’Ateneo, dall’altro, la sede operativa della Fondazione Accademia dei Giorni Straordinari che promuove l’inclusione sociale di adolescenti in condizioni di fragilità.

La struttura si estende su oltre 2.000 metri quadrati ed è stata progetta per rispondere ai massimi livelli di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, oltre che integrarsi in modo armonico con il verde e l’ambiente circostante.

Le soluzioni Saint-Gobain

Per garantire i più elevati standard di comfort, sicurezza e qualità costruttiva, sono state impiegate le soluzioni a secco e i materiali performanti di Saint-Gobain Italia, che hanno consentito di rispettare i tempi di realizzazione, assicurando al contempo un’elevata efficienza energetica e un perfetto controllo del microclima interno, in linea con gli obiettivi NZEB del progetto.

Involucro interno

L’involucro interno è stato realizzato con sistemi leggeri ed antisismici, in grado di assicurare elevate prestazioni di isolamento termo-acustico e resistenza meccanica. Nel dettaglio sono state utilizzate le lastre di ultima generazione Gyproc e i pannelli isolanti ad alte prestazioni a marchio Isover.

Tamponamenti esterni

Per i tamponamenti esterni della struttura verso il cortile interno, sono state utilizzate le lastre Gyproc Glasroc X e i pannelli isolanti Isover Arena32 che garantiscono facilità di posa, isolamento termo-acustico e un’elevata resistenza all’umidità e agli agenti atmosferici.

Divisori interni

Per i divisori interni, invece, sono state impiegate le lastre Gyproc Wallboard, Gyproc Hydro e Gyproc DuraGyp Activ’Air, abbinate ai pannelli isolanti in lana minerale Isover Arena34. Una soluzione che garantisce isolamento acustico, flessibilità di utilizzo, resistenza agli urti e miglioramento della qualità dell’aria grazie alla tecnologia Activ’Air, che contribuisce all’assorbimento e alla neutralizzazione della formaldeide presente negli ambienti interni.