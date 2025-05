Edilgroup festeggia a Parma i suoi primi 25 anni

Festeggiare i primi 25 anni. Ma anche pensare al futuro puntando sul valore più grande che un gruppo può vantare: il team. Edilgroup taglia il traguardo di un quarto di secolo con una squadra di 26 soci pronta a continuare la corsa.

E l’occasione per celebrare quanto raggiunto è quella di sabato 24 maggio, con un evento ospitato nello storico Complesso Monumentale della Pilotta, a Parma: si tratta di un imponente palazzo simbolo del potere ducale dei Farnese, che riunisce il Teatro Farnese, la Galleria Nazionale di Parma, il Museo Archeologico Nazionale, la Biblioteca Palatina e il Museo Bodoniano.

Insomma, una delle maggiori testimonianze di arte e cultura d’Italia, un luogo perfetto per accogliere i partecipanti, soprattutto per un gruppo che ha fatto della concretezza e del senso pratico la sua filosofia. Arte e capacità imprenditoriale, insomma, si riuniscono per l’occasione. E agli ospiti, se lo desiderano, è riservata una visita guidata esclusiva negli ambienti del Complesso Monumentale.

La giornata di festeggiamenti, che partirà dalle 16,30 con la registrazione degli ospiti, prevede anche un momento celebrativo nello spazio dei Voltoni del Guazzatoio, all’interno dello storico palazzo, prima della serata all’insegna di convivialità, gastronomia e musica.

Ma l’appuntamento di sabato sarà anche l’occasione per presentare il fascicolo dedicato a Edilgroup e realizzato da Virginia Gambino Editore: pagine che raccontano, attraverso interviste e immagini, la storia, le ambizioni e gli ostacoli superati da tutti i soci nel percorso di questi 25 anni. In vista del prossimo traguardo.