EdilegnoArredo pubblica il Manuale tecnico del parquet

Il Gruppo Pavimenti di Legno e Aziende Storiche Parquet – ASP di EdilegnoArredo (FederlegnoArredo) ha dato alle stampe il Manuale tecnico del parquet – Progettazione, posa e manutenzione.

Il volume di oltre 250 pagine approfondisce temi quali:

sostenibilità ambientale, economica e sociale del legno ;

; tecniche di posa ;

; criteri per garantire durabilità e qualità ;

; ruoli e responsabilità lungo tutto il processo di fornitura e posa in opera ;

; quadro normativo nazionale e internazionale.

Ampio spazio è dedicato anche ai pavimenti per interni, esterni e superfici sportive.

Il Manuale tecnico del parquet (Maggioli Editore) è rivolto a progettisti, tecnici e operatori che necessitano di un supporto affidabile e aggiornato. È disponibile in versione bilingue italiano e inglese.

«In un contesto in cui il mondo delle costruzioni evolve rapidamente, dalla progettazione all’introduzione di nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale, fino alla gestione del cantiere e del rapporto con il cliente, diventa fondamentale disporre di strumenti aggiornati», commenta Renza Altoè, Consigliere Incaricato del Gruppo Pavimenti di Legno di EdilegnoArredo.

«Come Associazione, sentiamo oggi più che mai l’esigenza di fare sistema, condividere conoscenze, contrastando al contempo dinamiche di concorrenza sleale che rischiano di penalizzare chi investe in qualità e innovazione, e sviluppare strumenti tecnici condivisi e promuovere il valore del legno, materiale unico per sostenibilità e qualità estetica», aggiunge Andrea Bazzichetto, presidente di EdilegnoArredo.

EdilegnoArredo è l’Associazione nazionale che all’interno di FederlegnoArredo rappresenta le imprese italiane attive nella produzione di finiture per l’edilizia e di arredo urbano. All’interno dell’Associazione, il Gruppo Pavimenti di Legno riunisce le aziende specializzate nella produzione di parquet. In sinergia al Gruppo Pavimenti di Legno, opera anche ASP – Associazione Aziende Storiche Parquet, realtà aggregata a EdilegnoArredo che raccoglie i professionisti specializzati nei servizi legati al pavimenti di legno, dalla vendita, alla posa in opera, fino alla manutenzione nel tempo.

L’impegno continua anche oltre il mondo tecnico, con iniziative rivolte al consumatore finale: il Gruppo è infatti al lavoro su una guida pratica e accessibile che offrirà risposte chiare su che cos’è il parquet, le sue varie tipologie, l’importanza della posa a regola d’arte e della corretta manutenzione.