Ecco i vincitori degli YouTrade Awards 2025

Come da programma, il XVIII Convegno YouTrade è stato anche l’occasione per la consegna degli YouTrade Awards, i riconoscimenti alle aziende della distribuzione che hanno presentato speciali successi nella loro attività, secondo quanto emerge dai bilanci presentati alle camere di commercio.

Risultati selezionati e classificati dal Centro Studi YouTrade, che ha individuato le aziende meritevoli. La cerimonia della consegna, la sera del 23 ottobre, è stata coordinata da Virginia Gambino, coadiuvata dai rappresentanti delle aziende che hanno materialmente consegnato l’attestato ai distributori.

La cronaca della serata e le foto della consegna saranno inoltre pubblicate sul prossimo numero di YouTrade: non perdetelo.