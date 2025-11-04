Ecco i vincitori degli YouTrade Awards 2025

Come da programma, il XVIII Convegno YouTrade è stato anche l’occasione per la consegna degli YouTrade Awards, i riconoscimenti alle aziende della distribuzione che hanno presentato speciali successi nella loro attività, secondo quanto emerge dai bilanci presentati alle camere di commercio. 

Risultati selezionati e classificati dal Centro Studi YouTrade, che ha individuato le aziende meritevoli. La cerimonia della consegna, la sera del 23 ottobre, è stata coordinata da Virginia Gambino, coadiuvata dai rappresentanti delle aziende che hanno materialmente consegnato l’attestato ai distributori.

La cronaca della serata e le foto della consegna saranno inoltre pubblicate sul prossimo numero di YouTrade: non perdetelo.

BEST REVENUE – primo classificato
ZANUTTA Spa
Ritira il premio PAOLO OLTRAMONTI – Head Operation & Digital
Consegna il premio VIRGILIO MAIETTA – Direttore Commerciale – Gruppo Boero Settore Edilizia
BEST REVENUE – secondo classificato
ETERNOO Spa
Ritira il premio ROBERTO FORZATTI – Direttore vendite Eternoo
Consegna il premio OSCAR BARCHI – Sales Manager Area Nord West Heidelberg Materials Italia Spa
BEST REVENUE – terzo classificato
ORSOLINI AMEDEO Spa
Ritira il premio MARCO ORSOLINI – Direzione Commerciale
Consegna il premio FILIPPO VERGANI – Sales Area Manager Nord Italia Dierre Spa
BEST REVENUE – quarto classificato
BAUEXPERT Spa
Ritira il premio ALEXANDER COMPLOJ – Ceo
Consegna il premio STEFANO GRANDICELLI – Ceo Starplast
BEST PERFORMANCE (maggior incremento di fatturato 2024/2023)
MATERIALI EDILI VARESE Srl
Ritira il premio SIMONE DANEO – Responsabile marketing e comunicazione Gruppo Made
Consegna il premio ANDREA GASPARRI -Region manager Holz Technic Rotoblass
BEST TREND (maggior incremento biennale di fatturato 2024/2022)
MATRIAL Srl
Ritira il premio MARCO FERRARI – Socio
Consegna il premio ANDREA MENOZZI – Presidente XT Insulation
BEST PROFITABILITY (impresa con utili più elevati in % sul fatturato)
BOSCOLO BIELO IVANO Srl
Ritira il premio IVANO BOSCOLO – Presidente Boscolo Bielo Ivano
Consegna il premio GIAN DOMENICO GIOVANNINI – AD Gruppo Laterlite
BEST ROE (migliore ritorno sul capitale proprio investito)
TESTA COMMERCIALE Spa
Ritira il premio STEFANO ANESA – Responsabile commerciale
Consegna il premio GIUSEPPE ANASTRELLI – Direttore commerciale FITT
BEST ROA (migliore redditività complessiva)
CENTRO EDILE FRANCIACORTA Srl
Ritira il premio ROSANNA MORGHEN – Direttore Gruppo Edilcom
Consegna il premio FABRIZIO ZACCARON – Direttore Vendite Italia Eclisse Srl
BEST ROS (migliore ritorno sulle vendite)
BOSCOLO BIELO IVANO Srl
Ritira il premio IVANO BOSCOLO – Presidente
Consegna il premio FRANCESCO FALCIANI – Area Manager Mapei Spa
BEST ROA-ROD (migliore leva finanziaria)
RAMINELLI Srl
Ritira il premio ROBERTO RAMINELLI – Titolare
Consegna il premio GUSTAVO HUSS – Country Business Director Bosch Powertools Italy
BEST IIF (migliore indice di indipendenza finanziaria)
SINED Spa
Ritira il premio ROBERTO MALANCA – AD
Consegna il premio DAVIDE POZZOBON – Direttore commerciale Fornace Laterizi Danesi Spa

