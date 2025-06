DuschoStart, il box doccia con porta traslata, anche per i bagni più piccoli

DuschoStart con porta traslata è il nuovo box doccia realizzato dal gruppo Duscholux per il mercato italiano.

La porta traslata permette di recuperare spazio in modo da trasformare anche i bagni più piccoli in angoli di comfort e design. Mantenendo un solo vetro con un profilo a sezione quadrata, offre inoltre una resa estetica semplice ed elegante.

Uno dei vantaggi di DuschoStart è la sua reversibilità in fase di montaggio, che offre massima flessibilità e adattabilità sia per installazioni nuove che per ristrutturazioni.

Grazie alla possibilità di poter collocare l’apertura sia a destra che a sinistra, consente ai professionisti di adattare il box doccia facilmente alle diverse esigenze di spazio e configurazione. L’apertura interna permette di non avere ingombri fuori dal piatto doccia.

Inoltre, il sistema di sgancio rapido facilita le operazioni di pulizia e garantisce una maggiore sicurezza. Il meccanismo sfrutta il fermo inferiore per l’utilizzo in completa sicurezza anche in ambito non residenziale.