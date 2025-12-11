Drytop, la nuova pittura per cartongesso di Attiva

Attiva, marchio storico del Gruppo Boero, presenta Drytop, la nuova pittura studiata per l’applicazione diretta su cartongesso.

Finitura extra opaca, senza fondo fissativo

La finitura del cartongesso richiede prodotti specifici in grado di affrontare le sfide legate alle giunture, alle stuccature e alla diversa capacità di assorbimento tra le lastre.

Grazie alla sua formulazione, la pittura per cartongesso Drytop di Attiva aderisce direttamente al supporto senza la necessità di un fondo fissativo, garantendo una finitura extra opaca, un elevato potere mascherante e un’ottima resistenza al lavaggio.

Ideale per la decorazione e la protezione di pareti, controsoffitti e strutture in cartongesso, anche in ambienti umidi, Drytop assicura rapidità di applicazione e uniformità della superficie, riducendo i tempi di lavorazione e mantenendo un’elevata resa estetica.

Disponibile in oltre 2000 colori, tra tinte pastello e medio-intense realizzabili con il sistema tintometrico ATS, rappresenta la soluzione professionale per chi cerca risultati impeccabili e duraturi, anche sotto luce radente o in presenza di superfici con porosità e assorbimenti discontinui.

Il sistema colore ATS

Il sistema colore ATS è il cuore della proposta cromatica Attiva e rappresenta un vero e proprio strumento di lavoro e servizio per il professionista, capace di trasformare la scelta di una tinta in una soluzione tecnica garantita.

Il sistema ATS si concretizza nell’offerta di due strumenti cromatici: la mazzetta “ATS – I Colori dei Professionisti” con 1295 colori selezionati per supportare i professionisti nella ricerca del colore più adatto ad ogni esigenza, e la mazzetta “ATS – I Colori degli Esterni” specificamente studiata per le facciate e i cicli esterni.

Attiva (Gruppo Boero): sistemi vernicianti professionali

Dal 2001, Attiva è parte integrante e strategica del Gruppo Boero e offre una gamma tecnica e funzionale di sistemi vernicianti dedicati ai professionisti del settore.

Nata nel 1921, a opera del fondatore Attilio Oliva, il colorificio è diventato uno dei marchi più rilevanti nel panorama nazionale degli smalti e delle vernici. Negli anni ’70, grazie a partnership internazionali, come la collaborazione con i laboratori Keller ed il colorificio Ingham Clark, Attiva ha consolidato il proprio know-how specialistico e sviluppato formulazioni di alta qualità, garantendo prodotti sempre più affidabili e tecnologicamente avanzati.

Oggi Attiva offre una gamma completa di prodotti, tecnici e funzionali, caratterizzati da elevata specializzazione, qualità e ricerca tecnologica, attraverso un approccio “expert-to-expert”, volto a trovare soluzioni per ogni esigenza di pittura, dalla semplice manutenzione ai cicli complessi. Il tutto supportato da strumenti tecnici funzionali, consulenze dedicate e un servizio tecnico puntuale.