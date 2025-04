Domotica e sicurezza con la porta blindata Next Elettra Dierre

Per avvicinare alla domotica anche gli utenti più tradizionalisti, Dierre presenta la nuova porta blindata Next Elettra, che permette in maniera semplice di gestire numerose funzionalità all’insegna della tecnologia e della sicurezza.

Grazie all’innovativo sistema myBridge, la porta si connette direttamente al wi-fi di casa e consente di ricevere direttamente sullo smartphone informazioni in tempo reale sul suo stato, verificare quando viene aperta o chiusa, ma anche governare tutte le sue funzioni a distanza, da ogni parte del mondo.

Next Elettra è equipaggiata con una serratura motorizzata a cilindro di ultima generazione, controllata a distanza tramite Bluetooth Low Energy attraverso un telecomando dotato di un unico tasto per l’apertura e la chiusura della porta (Key-fob).

Oltre al telecomando viene fornita anche una chiave a scatto per lo sblocco meccanico della serratura in caso di emergenza (Easy Key-fob).

Anche con lettore biometrico

Su entrambi i lati della porta il diottro, un sistema ottico luminoso, indica lo stato e il corretto funzionamento.

È possibile inserire su richiesta anche un lettore biometrico di impronte digitali o una tastiera esterna, che consente l’apertura della serratura inserendo un codice numerico.

Per una sicurezza ancora maggiore Next Elettra è dotata di un sistema di sensori integrati in grado di segnalare ogni tentativo di effrazione, attivando un allarme acustico per dissuadere i malintenzionati.

Altri sensori di anomalie sono invece distribuiti nell’anta per analizzare lo stato della porta e fornire un’analisi diagnostica del suo corretto funzionamento.

Cinque configurazioni

La porta blindata Next Elettra è disponibile in cinque configurazioni principali:

Sleek e Wall Security , con installazione rasomuro e cerniere a scomparsa;

e , con installazione rasomuro e cerniere a scomparsa; Sleek Out , con telaio a taglio termico;

, con telaio a taglio termico; Synergy In , versione full optional per interni;

, versione full optional per interni; Synergy Out con telaio anticondensa in acciaio rivestito in Pvc.

La scocca è composta da due lamiere in acciaio zincato, per combattere anche la corrosione, e integra uno speciale sandwich isolante brevettato che garantisce il miglior isolamento termoacustico.

