È disponibile il nuovo Catalogo GrasCalce 2025, completo di tutti i prodotti dell’azienda. Pronti all’uso, facili da applicare, versatili e puliti nell’impiego, sicuri nelle prestazioni, i prodotti GrasCalce consentono di costruire e ristrutturare in modo consapevole, sicuro e performante.

All’affermata gamma di predosati tradizionali si affiancano nuovi prodotti dall’alto contenuto tecnico, ma facili e sicuri da usare, progettati per rispondere in modo ancora più efficace alle nuove esigenze del cantiere.

GrasCalce: dai predosati alle formulazioni più evolute

Fondata nel 1967, GrasCalce ha inventato i predosati nel 1984 e li ha via via sviluppati sino ad oggi su più linee produttive e gamme prodotti, diventando un punto di riferimento nel settore delle malte, massetti e calcestruzzi.

Oggi GrasCalce, brand di Laterlite, si pone sul mercato edile della ristrutturazione e della piccola manutenzione quotidiana, oltre che stradale, con l’obiettivo di produrre predosati e premiscelati per la posa a mano, con lavorabilità superiore «sulla cazzuola», sia quando si impasta il prodotto che quando lo si applica.

I predosati GrasCalce, confezionati nel classico bisacco, sono composti da due scomparti: aggregati umidi da una parte e leganti cementizi dall’altra.

Grazie all’impiego di sabbie di elevata qualità e leganti selezionati, basta impastare con acqua per ottenere un prodotto che ha la stessa modalità di posa e resa finale di un impasto tradizionale confezionato in cantiere.

Le sabbie umide assicurano ridotti tempi di miscelazione, sia in betoniera che a mano. E in più le malte, i massetti e i calcestruzzi sono resistenti agli attacchi acidi e durevoli nel tempo.

Nel Catalogo GrasCalce 2025 i prodotti di sempre convivono con formulazioni più evolute, sviluppate per garantire alte prestazioni senza rinunciare alla facilità d’uso, alla sicurezza e alla sostenibilità.

L’obiettivo è offrire a progettisti, imprese e applicatori un supporto concreto per affrontare le sfide quotidiane del lavoro in cantiere, con soluzioni affidabili e compatibili con i più aggiornati requisiti normativi e ambientali.

1 di 6

L’impegno di GrasCalce per la sostenibilità

GrasCalce conferma anche per il 2025 la centralità della qualità, proponendo malte, intonaci, rasanti e sistemi specifici per l’edilizia storica e contemporanea, con un’attenzione costante all’impatto ambientale e alla durabilità delle opere.

Dal nuovo catalogo GrasCalce 2025 emerge anche l’impegno dell’azienda nei confronti della sostenibilità, con riduzione dei consumi energetici nei propri impianti produttivi di Trezzo sull’Adda (MI) e Rubbiano di Fornovo (PR) e con l’autoproduzione e utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili. .

L’attenzione all’impegno si traduce anche nella ricerca di formulazioni di prodotti indicati per impieghi in progetti e realizzazioni in linea con i requisiti indicati dai Criteri Ambientali Minimi (CAM): la linea EcoPiù, UltraBeton 45 Fibrato, Super Sabbia e Cemento Fibrorinforzata sono prodotti Certificati per i CAM con contenuto di materiale recuperato, riciclato, sottoprodotto ≥ 5%.