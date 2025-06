Dierre compie 50 anni e guarda al futuro, tra estero, digitalizzazione e sostenibilità

Prima azienda italiana di porte blindate, Dierre compie 50 anni. Fondata nel 1975 dai fratelli Alessandro e Vincenzo De Robertis, che chiamarono l’azienda con le iniziali del loro cognome, Dierre è cresciuta sviluppando prodotti in grado di unire sicurezza e design.

Emigrati negli anni settanta dalla Puglia al Piemonte, i fratelli De Robertis decisero di mettere a frutto l’esperienza acquisita come dipendenti in una fabbrica torinese di porte. L’idea era quella di sviluppare l’iniziale attività di stampi per porte di sicurezza fino a coprire l’intero processo di produzione industriale della porta d’ingresso, mantenendo un livello di finitura artigianale.

Negli anni Dierre è cresciuta coinvolgendo altri membri della famiglia, investendo in tecnologia e trasformando la porta da elemento funzionale a complemento d’arredo. In cinquant’anni l’azienda ha registrato oltre 70 brevetti e inserito a catalogo anche porte interne, portoni per garage, grate di sicurezza, controtelai per porte scorrevoli a scomparsa, porte tagliafuoco e multifunzione, casseforti, serrature e cilindri per porte blindate.

«Dalla fondazione Dierre è cresciuta fino a raggiungere una posizione di leadership nel suo settore. La sfida più importante che abbiamo davanti non è solo quella di continuare ad espanderci, ma soprattutto quella di restare un punto di riferimento per l’innovazione e il design delle porte», sottolinea il fondatore Vincenzo De Robertis, oggi Presidente dell’azienda.

«Non si tratta solo di conquistare nuovi mercati o canali di distribuzione, come stiamo facendo in Italia nel settore delle rivendite edili, ma di mantenere l’attitudine a innovare continuamente i nostri prodotti e i nostri processi. I 70 brevetti registrati finora, dalle serrature antieffrazione alle cerniere, ci dicono che siamo sulla strada giusta».

Con un fatturato consolidato di 160 milioni di euro nel 2024, generati per il 55% in Italia e per il restante 45% da esportazioni, Dierre dà lavoro a 650 dipendenti divisi tra quattro stabilimenti in provincia di Asti, altri tre a Mondovì (Cuneo), Avigliana (Torino), Cornate d’Adda (Monza Brianza) e uno in Portogallo, a Santa Comba Dao.

Il quartier generale e la progettazione di ogni prodotto resta a Villanova d’Asti, dove tutto è iniziato. Prosegue invece la strategia di espansione estera: negli anni, per supportare l’internazionalizzazione dell’azienda, sono nate consociate in Germania, Francia, Spagna, Portogallo e, nel 2023, in Svizzera. Dierre esporta in oltre 20 paesi tra Europa, Nord Africa, Cina e America Latina, e continua a investire in Medio Oriente.

La capacità produttiva consente di realizzare ogni anno 200 mila porte di sicurezza, 70 mila porte da interni, 200 mila serrature e casseforti, 25 mila chiusure da garage, 200 mila controtelai a scomparsa, 100 mila porte tagliafuoco in acciaio e multifunzione.

«La capacità di unire una produzione industriale a finiture quasi artigianali è da sempre una delle caratteristiche distintive Dierre. Il nostro segreto è far lavorare insieme testa e braccia, progettazione e produzione, senza cedere a una miope delocalizzazione. Mantenere tutte le divisioni a stretto contatto le une con le altre ci consente invece di curare ogni dettaglio dei nostri prodotti e continuare a svilupparli puntando all’eccellenza. Con l’orgoglio di essere tra gli ambasciatori della qualità italiana nel mondo», spiega Alessandro De Robertis.

Le porte made in Italy Dierre sono installate in oltre di 5 milioni di edifici del mondo, dalle case ai grandi complessi immobiliari come City Life o il Waterfront di Levante a Genova, il palazzo della Borsa Italiana o il Tour Odéon di Montecarlo, oltre a teatri e alberghi di tutto il mondo. Tra gli ultimi progetti, l’installazione di porte tagliafuoco di ultima generazione nel più grande data center campus d’Italia: il Global Cloud Data Center Aruba di Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo.

Negli anni all’antieffrazione si è aggiunto ormai un mix di caratteristiche che vanno dall’isolamento termico a quello acustico, dalla tenuta all’aria e all’acqua a nuove modalità di installazione filo-muro. Tra i brevetti depositati a livello italiano e internazionale: serrature di ultima generazione, cerniere a scomparsa di derivazione aeronautica, chiavi elettroniche programmabili che registrano gli ingressi e possono essere cancellate in caso di smarrimento.

Ma l’azienda non si ferma. Nel 2024 è stata fondata la Dierre Academy per la formazione continua della rete vendita e dei posatori specializzati, con l’obiettivo di uniformare il livello di assistenza in tutte le zone d’Italia.

Fulcro dell’iniziativa il Technical Service Dierre, servizio di assistenza post vendita che riunisce oltre 40 tecnici specializzati su tutto il territorio nazionale, coordinati da un ufficio interno che fa da cerniera tra produzione, rivenditori e installatori.

Con DRCode, invece, Dierre ha lanciato un nuovo sistema di etichettatura che permette di accedere in maniera chiara e veloce, direttamente dallo smartphone, a tutte le informazioni tecniche relative alla propria porta blindata, scaricare le certificazioni, la garanzia, verificare, quando prevista, la Dichiarazione di Prestazioni e le istruzioni di montaggio.

L’ultimo passo è la riorganizzazione degli showroom, mentre si continua a investire in ricerca e sviluppo, digitalizzazione e sostenibilità con nuovi impianti fotovoltaici.