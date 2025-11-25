Dettagli total black e sicurezza certificata per la nuova porta d’ingresso Hörmann

La porta d’ingresso ThermoSafe MatchDecor black.edition è la nuova proposta Hörmann dal carattere deciso e dalle elevate performance tecniche.

Questo modello si distingue per la presenza di elementi in colore nero, dalle maniglie esterne e interne fino agli inserti decorativi, perfettamente integrati nel disegno della porta, in dialogo con i telai in tinta.

Il battente presenta invece una finitura materica, trasferita sulla superficie in alluminio verniciato della porta grazie a un processo di rivestimento brevettato. È possibile scegliere tra le varianti Cemento, Rusty Patina, Quercia Selvatica, Legno di Fienile e Legno di Fienile grigio.

Disponibile in diciotto motivi decorativi, ThermoSafe MatchDecor black.edition presenta un’anta e un telaio perfettamente complanari su entrambi i lati ed è valorizzata da maniglie di design essenziali e scultoree.

Il battente in alluminio spesso 73 millimetri, nonché il telaio sempre in alluminio da 80 millimetri, entrambi a taglio termico e a doppia battuta, consentono di raggiungere un eccellente valore di isolamento termico (fino a 0,8 W/m²xK), ideale per edifici ad alta efficienza energetica.

Dotata di serie di equipaggiamento antieffrazione RC 3 e serratura a cinque punti, ThermoSafe MatchDecor black.edition può resistere a tentativi di scasso con strumenti comuni per un tempo utile a scoraggiare l’intrusione.

Le eventuali finestrature sono realizzate in vetro stratificato antischegge da 8 millimetri, progettato per garantire protezione a persone e oggetti sia all’interno che all’esterno dell’abitazione.

Completa la proposta la possibilità di integrare la motorizzazione con sistema BiSecur, con crittografia AES 128 (la stessa impiegata nell’home banking) per l’apertura automatizzata tramite codice, impronta digitale o smartphone.

Configurabile online, ThermoSafe MatchDecor black.edition è coperta da una garanzia di 10 anni.

Come tutti i prodotti Hörmann, è il risultato di un ciclo produttivo sostenibile, che utilizza elettricità verde ed è teso a ridurre il più possibile le emissioni di CO₂, anche promuovendo progetti per la tutela climatica in collaborazione con ClimatePartner.