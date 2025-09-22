Deforestazione, da Confagricoltura e FederlegnoArredo ok al rinvio

Confagricoltura e FederlegnoArredo accolgono positivamente la decisione della Commissione europea di proporre all’Europarlamento il nuovo rinvio dell’applicazione del Regolamento Ue sulla Deforestazione. Una scelta che accoglie le istanze ribadite al Parlamento europeo dalla Confederazione e da FederlegnoArredo, che da tempo hanno segnalato le forti criticità dell’attuale formulazione del regolamento.

Confagricoltura e FederlegnoArredo, si legge in un comunicato, sono disponibili a lavorare fin da ora alle necessarie semplificazioni, riducendo gli oneri amministrativi e concentrando la due diligence sui primi operatori. La sostenibilità, ribadiscono le associazioni, rimane per la nostra filiera una priorità irrinunciabile, la cui messa a terra non può prescindere da una regolamentazione chiara e realisticamente attuabile.