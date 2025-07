Dalla Corea del Sud alla Cina, Berti Parquet guarda con decisione all’Asia

Simbolo del made in Italy nel settore dei pavimenti in legno, Berti Parquet guarda con decisione all’Asia, uno dei mercati più in espansione a livello globale.

Nel 2024, l’export dei prodotti italiani di alta gamma verso i mercati asiatici ha superato i 160 miliardi di euro, con una crescita prevista di oltre 50 miliardi nei prossimi cinque anni.

In questo contesto, Berti Parquet si distingue per la sua proposta di pavimenti in legno di pregio che uniscono estetica, funzionalità e sostenibilità.

Berti Parquet in Asia

Entrare nei mercati asiatici richiede visione e adattabilità. Berti ha risposto con investimenti in formazione, packaging localizzato, customer care multilingua, oltre all’utilizzo di strumenti digitali come la realtà aumentata per la visualizzazione dei progetti. Le collezioni sono personalizzate anche a livello cromatico per rispondere ai gusti locali, senza mai tradire l’identità italiana.

Tra i progetti più rilevanti per l’azienda in quest’area geografica c’è la collaborazione con Hyundai nella realizzazione di un grande complesso residenziale a Bangbae-dong, a Seul, in Corea del Sud. Il contratto prevede la fornitura di 150 mila metri quadrati di parquet (l’equivalente di oltre venti campi da calcio).

Durante la missione in Corea del Sud, il team di Berti ha avuto l’opportunità di presentare l’azienda a Samsung, aprendo la strada a collaborazioni future in progetti di interior design su larga scala.

Berti approda anche in Cina con l’apertura del primo concept store Diesel Living with Berti a Foshan. Lo showroom, frutto della collaborazione tra due marchi iconici, offre un’esperienza immersiva in cui il parquet italiano diventa protagonista.

Berti Parquet, tra innovazione e sostenibilità

Tutti i prodotti Berti Parquet sono realizzati con legno proveniente da foreste certificate FSC, finiture a base d’acqua prive di solventi tossici e processi produttivi a basso impatto ambientale.

A ciò si affianca l’utilizzo di tecnologie avanzate per il controllo qualità, la tracciabilità delle materie prime e lo sviluppo di trattamenti superficiali resistenti, naturali e durevoli.

Scegliere un pavimento in legno Berti significa anche investire in bellezza, funzionalità e durabilità. Ogni tavola può essere restaurata, levigata, rigenerata.

In Asia, dove il gusto minimalista si sposa con l’amore per i materiali naturali, il parquet Berti si inserisce perfettamente: resiste al tempo, segue l’evoluzione degli stili e si adatta con eleganza ai cambiamenti progettuali.