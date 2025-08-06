Dai laboratori Winkler nasce Perfetta, una membrana per tutti gli usi in grado di aderire su tutti i supporti, membrane ardesiate comprese, e che si può utilizzare anche per la protezione dei cementi alleggeriti.

Ideale per gli interventi di ristrutturazione, permette di risparmiare il 50% dei tempi di applicazione, il 50% dell’utilizzo di fiamma, con evidenti vangatti per gli applicatori professionali.

Perfetta Pol Mineral kg 4,5 ardesiata sfrutta la tecnologia NT ed è una membrana innovativa, con un compound molto ricco a masse impermeabilizzanti differenziate. È inoltre disponibile la versione Perfetta Pol mm 4, con le stesse caratteristiche ma con uno spessore maggiore, di 4 millimetri.

La tecnologia NT garantisce le performance delle storiche e collaudate membrane di Winkler con un’adesione migliorata e vantaggi sia in termini di posa (aderenza totale) che di rapidità di messa in opera, in ogni condizione.

Mescola Faccia a vista

Mescola bitume polimero Elastoplastomerica BPP, compound in bitume distillato modificato con copolimeri poliolefinici di sintesi APP (Polipropilene Atattico) a elevato peso molecolare, ottenuti da polimerizzazione catalizzata da metalloceni.

Mescola Faccia in applicazione

Mescola bitume polimero elastoplastomerica EPDM, compound in bitume distillato modificato con polimeri di sintesi a elevato peso molecolare, appositamente progettata e realizzata per migliorare l’adesione della membrana su qualsiasi tipo di supporto.

Armatura

Le membrane di questa famiglia sono rinforzate con un’armatura in nontessuto di poliestere da filo continuo (Spunbond) imputrescibile. Il nontessuto di poliestere garantisce un’ottima resistenza meccanica alla lacerazione e al punzonamento.

Finitura

Le membrane di questa famiglia hanno una finitura superficiale inferiore realizzata con un film termofusibile in polietilene PE mentre la finitura superficiale superiore in tessuto di polipropilene PPL “Double”.

Per salvaguardare ulteriormente la funzionalità di queste membrane è possibile applicare 2000 Fast, il protettivo elastomerico colorato resistente al ristagno d’acqua, specificatamente formulato per la protezione di manti bituminosi lisci e ardesiati di qualsiasi dimensione, anche appena posati in opera.