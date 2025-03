D-Vision, la lastra trapezoidale per pavimentazioni esterne sicure e di carattere

D-Vision è un modulo trapezoidale per pavimentazioni esterne che permette disegni di posa inusuali, rendendo distintiva ogni realizzazione. Garantisce inoltre sicurezza, prestazioni elevate e il rispetto dei principali protocolli ambientali.

Novità Bagattini per il 2025: D-Vision rappresenta un cambio di prospettiva che dona personalità e distintività agli spazi esterni.

Grazie a un unico modulo brevettato è possibile personalizzare la pavimentazione esterna con varie modalità di abbinamento e di resa del disegno.

Il modulo monoformato agevola inoltre la vendita al pezzo nelle rivendite e l’utilizzo per il fai-da-te.

D-Vision si abbina a tutte le pavimentazioni esterne della serie BAGAFlame di Bagattini, dalle inconfondibili striature fiammate irregolari, disponibili in dieci formati.

Caratterizzate da eccezionali resistenze ad abrasione e gelo e posabili a secco o a malta, sono le uniche lastre per esterno testate per quattro diverse normative sulla resistenza allo scivolamento, raggiungendo i valori massimi in ogni prova.

Questi prodotti possiedono inoltre un indice di riflettanza solare SRI certificato, che permette di garantire superfici fredde anche se sottoposte al forte irraggiamento solare estivo.

Una caratteristica che, unita all’utilizzo di materiale riciclato in produzione, permette di rispondere alle recenti richieste dei Cam (Criteri Ambientali Minini) e dei principali protocolli ambientali quali Leed, Itaca, Breeam.

di Sara Giusti