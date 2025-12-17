Cresco Award 2025: Mapei premia il restauro del Ponte Madonna della Stella a Gravina in Puglia

Gravina in Puglia ha ricevuto il Premio Impresa Cresco Award – Città Sostenibili da parte di Mapei per il restauro del Ponte Madonna della Stella, un esempio virtuoso di sostenibilità applicata alla conservazione dei beni culturali.

Restauro del Ponte Madonna della Stella di Gravina in Puglia

Costruito nel 1686, il Ponte Madonna della Stella è alto 37 metri e lungo 90 metri. Dopo il crollo causato dal terremoto del 1722, fu ricostruito a metà del XVIII secolo e trasformato in acquedotto. Con i suoi 25 archi a doppio ordine è uno dei tratti distintivi del paesaggio di Gravina e negli ultimi anni è diventato anche un set cinematografico d’eccezione.

Il ponte è stato oggetto di un restauro conservativo che ha saputo coniugare tecniche tradizionali e soluzioni all’avanguardia. L’intervento, che ha unito valorizzazione del patrimonio storico, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale, ha restituito nuova vita a uno dei simboli della città.

Sono stati impiegati materiali ad alte prestazioni, pensati per garantire durabilità nel tempo e ridurre l’impatto ambientale, con un elevato contenuto di riciclato e ridotte emissioni di CO₂ lungo il ciclo di vita dei prodotti utilizzati.

L’intervento rispetta i Criteri Ambientali Minimi (CAM) e adotta sistemi di consolidamento strutturale compatibili con l’identità architettonica originaria del ponte.

Cresco Award

Promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio di ANCI, Cresco Award premia i progetti degli enti locali italiani che favoriscono lo sviluppo sostenibile dei territori, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

L’edizione 2025 rappresenta la decima edizione del premio. Per celebrare questo traguardo, sono stati istituiti diversi Premi Speciali, tra cui quello destinato all’impresa con il maggior numero di partecipazioni al concorso. Il riconoscimento è stato assegnato a Mapei per il costante supporto e la presenza in tutte le edizioni dell’iniziativa.

Grazie al Premio Impresa, il Comune di Gravina in Puglia potrà usufruire di una consulenza tecnica specialistica di Mapei: analisi di laboratorio sui materiali originali, supporto nella scelta delle soluzioni più idonee e assistenza in cantiere per garantire la compatibilità chimico-fisica e la durabilità dell’intervento.