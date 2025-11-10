Congresso Nazionale Deus: la forza di reinventarsi al Museo Lamborghini

La forza di reinventarsi di Ferruccio Lamborghini ha ispirato anche il tema del Congresso Nazionale Deus, di cui YouTrade è stato media partner, che si è tenuto l’8 novembre 2025, proprio presso il Museo Ferruccio Lamborghini a Funo di Argelato (Bologna).

Attraverso la figura emblematica dell’imprenditore, il consorzio ha voluto celebrare chi sa affrontare le sfide con creatività, trasformando le criticità in opportunità per migliorarsi e vincere nuove sfide.

«Intuizione, abilità, impegno costante e visione: sono questi i valori che ci guidano ogni giorno», ha dichiarato il presidente Thomas Kerschbaumer. «La filosofia di vita di Ferruccio Lamborghini è quella che caratterizza anche Deus. Dobbiamo essere aperti nuove opportunità e trasformare le difficoltà in occasioni. Oggi questo posto ricco di emozioni e suggestioni ci aiuta anche a pensare al nostro futuro».

In un clima da grand soirée, l’evento ha coinvolto circa 200 partecipanti tra imprenditori, professionisti e aziende partner. «Unire così tante persone per trascorrere una serata insieme è veramente splendido», ha dichiarato dal palco Valerio Lermini, componente del Cda di Deus.

«Si parla di reinventarsi: anche Deus lo ha fatto. Abbiamo passato momenti difficili, altri bellissimi e siamo riusciti a chiudere anche quest’anno in maniera positiva, a dispetto di tutti i catastrofisti che disperavano per lo stop al superbonus 110%. Gran parte del merito va alla Commissione Tecnica, il cui lavoro testimonia una grande passione».

«Siamo una grande bella squadra», ha sottolineato Pietro Piva, consigliere Deus e coordinatore della Commissione Tecnica. «Il 2025 è stato un anno complicato, all’insegna di tante incertezze. I numeri però ci confortano: a meno di improbabili stravolgimenti chiuderemo in positivo, oltre ogni previsione, grazie anche all’ottima collaborazione con i fornitori».

La capacità di reinventarsi è lo spirito che guida anche l’attività dei partner che hanno partecipato al Congresso Nazionale Deus, aziende che sono in grado di crescere e adattarsi ai cambiamenti del settore edilizio, valorizzando idee e competenze: Industrie Cotto Possagno, Polyglass, Mapei, Laterlite, Eclisse, System Group, Heidelberg Materials Italia e Terreal.