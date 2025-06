Con Mapei Color la scelta è multisensoriale

Si chiama Mapei Color: è un innovativo progetto per avvicinare progettisti, rivenditori e clienti finali, al proprio mondo delle pitture murali lanciato dalla multinazionale milanese. Un approccio definito rivoluzionario al colore di interni ed esterni, in un’esperienza integrata tra mondo fisico e digitale, pensata per professionisti e committenza. Mapei Color segna un’evoluzione negli strumenti per la scelta del colore, frutto di una lunga tradizione che inizia nel 1937 con la pittura murale Silexcolor, per arrivare all’innovativa linea di finiture per interni Dursilite. Il nuovo progetto integra strumenti espositivi innovativi per i punti vendita con un’esperienza digitale coinvolgente, guidando architetti, designer e clienti finali alla scoperta di un universo cromatico inedito legato alle pitture murali. In un mercato dove il colore è sempre più centrale nel processo progettuale, Mapei Color eleva la scelta delle tinte da semplice preferenza estetica a protagonista di un percorso che coniuga tecnologia, funzionalità e design. Il progetto nasce dalla collaborazione con Baolab, laboratorio di design industriale specializzato in Cmf Design (colori, materiali e finiture).

Sono state selezionate 24 tinte chiave, da cui si sviluppa un flow cromatico strutturato con 168 colori e oltre 300 combinazioni totali, pensate per esaltare la vivacità e la potenza visiva delle pitture selezionate, offrendo una gamma ampia ma coerente di possibilità cromatiche che valorizzano gli ambienti.

Esperienza fisica

La componente fisica di Mapei Color si concretizza in una parete di colori pensata per punti vendita e showroom, di grande impatto visivo. Questo sistema espositivo valorizza l’intera collezione di pitture murali attraverso l’esposizione della gamma di colori Mapei, presentandoli in un autentico flow cromatico. La modularità della parete permette di personalizzare gli strumenti espositivi in base alle esigenze specifiche degli spazi.

L’esperienza si estende anche al digitale con uno strumento interattivo disponibile sul sito Mapei, fruibile sia da desktop che da mobile, che consente di esplorare le infinite possibilità cromatiche e creare accostamenti personalizzati per trasformare e valorizzare gli ambienti. Ogni tinta è accompagnata da una suggestione verbale che arricchisce il racconto cromatico, offrendo un’esperienza emozionale e intuitiva per professionisti e appassionati.

Strumento professionale

Oltre a esplorare le tinte disponibili, all’interno del tool è possibile scaricare tutte le librerie colore Mapei in diversi formati, compatibili con i principali software di progettazione. Gli addetti ai lavori possono inoltre contare sul supporto tecnico dedicato degli specialisti Mapei. Il sistema offre anche ai privati un’esperienza intuitiva e stimolante, permettendo a chiunque di sperimentare accostamenti e soluzioni cromatiche personalizzate. Mapei Color si propone come un alleato completo per progettisti, designer e per gli utenti finali che desiderano valorizzare i propri spazi attraverso il colore.